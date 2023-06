Ambra Angiolini, Anna Ferzetti e Massimo Poggio sul set del film Best Friends Forever

Sono in corso a Roma le riprese del film Best Friends Forever, opera prima scritta e diretta da Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli con Ambra Angiolini, Anna Ferzetti e Massimo Poggio, con la partecipazione di Massimo Dapporto, Walter Leonardi e Renato Avallone. Il film è una commedia nera travestita da commedia romantica che non teme di dire la verità: l'amicizia è meglio dell'amore.

Best Friends Forever è prodotto da World Video Production con Rai Cinema, Adler Entertainment e la francese Bling Flamingo e supportato da Lazio Cinema International. Le riprese si tengono tra Roma e Fiumicino.

Ambra Angiolini, Laura Chiatti commenta il Tapiro di Striscia: "Infastidita e addolorata"

Questa la sinossi di Best Friends Forever: Anna (Anna Ferzetti) e Virginia (Ambra Angiolini) sono due quarantenni di successo amiche da una vita. La loro amicizia si fonda su una divertita e maliziosa competitività, soprattutto nella conquista degli uomini. Ma un rapporto serio? Una famiglia? Virginia si innamora spesso, ma pensa di non aver ancora trovato quello giusto. Anna è sicura di non volere una storia. Ma si sbagliano entrambe. Un giorno si innamorano dello stesso uomo: Diego (Massimo Poggio). Quella che, inizialmente, è una "onesta" battaglia amorosa tra due donne innamorate, ben presto si trasforma in una guerra senza esclusione di colpi. L'amore non conta più niente. Conta vincere. Strappare l'uomo dalle braccia dell'altra. Trionfare a scapito di tutto e tutti. Soprattutto a scapito dell'oggetto del loro iniziale desiderio: Diego, maschio alpha smontato un pezzo alla volta. Perché come dice un antico detto tibetano, "l'unica cosa più pericolosa di una donna, sono due donne".