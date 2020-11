Ambra Angiolini su Allegri, Francesco Renga e la bulimia: "Una malattia che dura anni"

Ambra Angiolini sabato pomeriggio è stata ospite di Verissimo: con Silvia Toffanin l'attrice ha parlato di Massimiliano Allegri, di Francesco Renga e della sua lotto contro la bulimia che ha raccontato nel libro InFame, attualmente in libreria.

Ambra Angiolini in una scena di Saturno Contro, diretto da Ozpetek

Ambra Angiolini professionalmente è nata nel 1993: Gianni Boncompagni la mise al comando del programma Non è la RAI che lei presentava tramite un auricolare, teleguidata dall'ideatore della trasmissione. Ambra negli anni si è evoluta professionalmente tanto che nel 2007 il regista Ferzan Ozpetek l'ha voluta nel suo film Saturno contro. In tutti questi anni Ambra ha sofferto di bulimia, come rivelò nel settembre 2008 in un'intervista al quotidiano Leggo.

Ospite di Verissimo la Angiolini ha presentato il suo libro InFame dove ha parlato della sua malattia: "Ho sempre pensato che definirla disturbo sminuisse la malattia, perché se ne sa sempre troppo poco e in modo superficiale. Una malattia che può durare anni, che è apparentemente innocua perché riguarda il cibo, e non una droga. Avevo quindici anni, non ricordo l'età esatta, non ero maggiorenne. Nell'ultimo anno avevo iniziato anche Non è la Rai", ha raccontato a Silvia Toffanin. Ripercorrendo con la memoria quel periodo, Ambra ha detto: "Io mangiavo e basta, era il mio modo di sfogare tutta una serie d'incapacità di chiedere aiuto in un altro modo. Ho sempre cercato di far male a me stessa, e non agli altri".

L'attrice ha confessato che la sua malattia ha influito anche nel suo rapporto con i suoi coetanei e in particolare con i ragazzi che la corteggiavano: "In quel periodo in cui non amavo me stessa preferivo sempre il gelato all'amore di un ragazzo. Qualcuno mi avrà desiderata, difficile definire l'amore a quella età, ma io preferivo la spesa, non davo modo di superare quella barriera. Il corteggiamento mi metteva in crisi, e questa cosa creava danni. Cercavo sempre di tenere il freno tirato. Avevo più corteggiatori perché li respingevo".

Ambra Angiolini con Boncompagni ai tempi di Non è la Rai

Ambra Angiolini è uscita dal tunnel della malattia grazie al suo compagno, il cantante Francesco Renga, e alla figlia Jolanda, la primogenita: "Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra. In un momento in cui mai avrei voluto che accadesse, me la son dovuta portare dentro per nove mesi finché non è uscito il mio miracolo più bello".

Ambra e Renga sono stati insieme per circa undici anni, dal 2004 al 2015, dopo la separazione i due sono rimasti molto legati tanto che lei vive ancora a Brescia, città dove si era trasferita quando iniziò a convivere con Francesco. Descrivendo il suo rapporto con il cantante Ambra ha detto: "Francesco era bulimico di sorrisi, rideva sempre. Ho capito che avevamo qualcosa in comune, ci siamo presi per mano e riconosciuti".

Da circa tre anni Ambra Angiolini è legata all'allenatore di calcio Massimiliano Allegri, una persona che la stima e dalla quale "Mi arrivano frasi lusinghiere nei miei confronti, lui parla benissimo di me. Mi stima. E mi ha fatto il regalo più grande". Sollecitata da Silvia l'attrice spiega il significato delle ultime parole: "Mi ha portato nei luoghi giusti per poter raccontare la mia storia, regalandomi tempo. Il libro lo ha fatto lui con questo grande regalo. Meglio di un matrimonio o un diamante".