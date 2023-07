La Amblin di Steven Spielberg firma un accordo con Universal

La Amblin Entertainment ha siglato un accordo pluriennale per la produzione delle sue pellicole con Universal Pictures.

Dopo decenni di collaborazione, la Amblin di Steven Spielberg ha reso ancora più solida la sua partnership con la Universal Pictures. Secondo un comunicato, Amblin e Universal hanno annunciato "un nuovo accordo pluriennale" che vedrà lo studio iniziare a co-finanziare i film prodotti dall'etichetta.

Come riportato dall'Hollywood Reporter, il precedente accordo tra Universal e Amblin prevedeva che la società di proprietà di Spielberg finanziasse i propri film e lasciasse poi alla Universal il compito di distribuirli.

"Universal è la mia casa di produzione ancestrale, e questo prossimo capitolo della nostra lunga collaborazione fornirà ad Amblin la flessibilità creativa e l'autonomia che so ci permetteranno di avere successo insieme in futuro", ha dichiarato Spielberg in un comunicato.

"Sono eternamente grato a tutto il team di Amblin per il lavoro e la dedizione che hanno svolto in questi anni, e sono anche grato a Donna [Langley] e a tutti i dipendenti della Universal per il loro impegno e la loro collaborazione, mentre tutti noi guardiamo alla nostra prossima avventura insieme".

"Siamo entusiasti di evolvere la nostra partnership con Steven e di consolidare insieme la nostra eredità creativa che ha dato vita a tanti film iconici della Universal nell'ultimo mezzo secolo", ha aggiunto Donna Langley, presidente di NBCUniversal Studio Group. "Steven e il team di Amblin sono stati partner eccezionali e non vediamo l'ora di iniziare questo prossimo capitolo".

Steven Spielberg su The Fabelmans: "Nato durante la pandemia"

Tra i vari successi realizzati insieme da Amblin e Universal possiamo ricordare E.T. L'Extraterrestre, la saga di Jurassic Park e quella di Ritorno al futuro per arrivare alla pellicola dello scorso anno dello stesso Spielberg, The Fabelmans.