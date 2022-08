Amber Heard: la Zen Models le offre un ruolo in un film pornografico per 9 milioni di dollari

Un'agenzia che si occupa di trovare modelle e attrici per pellicole e shooting pornografici ha offerto un ruolo in un film per adulti ad Amber Heard per ben 9 milioni di dollari.

Amber Heard non sarà mai in grado di pagare i milioni dollari che deve a Johnny Depp e sembra che la Zen Models, un'agenzia di modelle per adulti, abbia deciso di offrirle un ruolo in un film pornografico al fine di sfruttare le momentanee difficoltà economiche dell'attrice hollywoodiana.

È stato l'outlet australiano Pop Topic a riportare la notizia secondo cui la Heard sarebbe stata contattata da un legale che le avrebbe offerto un accordo del valore di nove milioni di dollari per recitare in un film pornografico intitolato "High Voltage".

"Zen Models è un'agenzia di modelle per adulti e una società di produzione. Siamo stati in contatto con un gruppo di società di produzione di film per adulti interessate ad offrire alla signora Heard un contratto per recitare in una produzione di video di intrattenimento per adulti", ha affermato Veronica Madarian, presidente dell'agenzia.

"Il film porno potenzierebbe e metterebbe in risalto la femminilità e la sessualità di Amber", ha concluso la Madarian. "Riteniamo che gli uomini e le donne nel settore delle pellicole per adulti, siano stati rappresentati in una luce molto negativa. L'industria per adulti è diventata un'industria multimiliardaria che lavora per creare un ambiente più sicuro in cui gli artisti possano lavorare standardizzando e sradicando le molestie sul set".