Amber Heard testimonia al processo contro Johnny Depp: "É la cosa più dolorosa che abbia mai vissuto"

Amber Heard è stata appena chiamata a testimoniare dal suo avvocato durante il processo che sta avendo luogo in Virginia per la causa di diffamazione intentata da Johnny Depp.

Amber Heard è salita sul banco dei testimoni per la prima volta oggi, mercoledì 4 maggio 2022, per il caso di diffamazione intentato dal suo ex marito Johnny Depp, dichiarando che per lei è stato molto doloroso rivivere le vicende della sua passata relazione in aula.

Nelle prime settimane del processo in Virginia, Depp ha testimoniato che la Heard era fisicamente e verbalmente abusiva nei suoi confronti e i giurati hanno ascoltato registrazioni audio e svariate testimonianze di una serie di persone che hanno assistito alle discussioni della coppia.

Venezia 2015: Amber Heard al photocall di The Danish Girl

"Faccio fatica a trovare le parole per descrivere quanto sia doloroso", ha dichiarato l'attrice, prima di aggiungere: "Questa è la cosa più dolorosa e difficile di sempre, è la cosa più dolorosa e difficile che abbia mai vissuto, questo è sicuro".

Mentre era sul banco dei testimoni, Amber Heard ha parlato anche del suo primo incontro con Depp: "Abbiamo parlato di libri, di musica e di poesia. Ci piacciono molte delle stesse cose. Scrittori che non conosce nessuno, libri e poesie interessanti che nessuna delle persone che ho incontrato finora conosce o sa apprezzare". L'attrice ha descritto Johnny come "molto colto e carismatico".