Amber Heard teme che Johnny Depp le farà causa di nuovo: "Ho paura"

Amber Heard ha rilasciato la sua prima intervista da quando ha perso la causa per diffamazione contro Johnny Depp: durante la sua conversazione con Savannah Guthrie l'attrice ha ammesso di aver paura che l'ex marito possa decidere di farle causa una seconda volta.

"Ho paura che, a questo punto, quello che faccio non abbia più nessuna importanza e neanche quello che dico o come lo dico... ogni decisione ogni passo che muoverò rappresenterà un'altra opportunità per essere messa a tacere in questo modo, visto che suppongo che sia questo lo scopo di una causa per diffamazione", ha dichiarato la Heard dopo che le è stato chiesto se temeva di poter essere nuovamente citata in giudizio da Depp.

La star di Aquaman ha quindi descritto il processo come "umiliante" e ha rivelato che si sentiva "meno che umana", per poi ribadire che non ha intenzione di rimangiarsi le sue parole visto che sostiene ancora di aver "detto la verità contro un uomo potente" e di aver pagato il prezzo.

Quando le è stato chiesto se Depp avesse mantenuto o meno la sua promessa di "totale umiliazione globale", Amber Heard ha riposto che, a suo modo di vedere, l'ha mantenuta eccome. Johnny ha citato in giudizio l'ex moglie per 50 milioni di dollari per aver insinuato di aver abusato di lei in un editoriale del Washington Post.