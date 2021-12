Amber Heard, la storia con la sua fidanzata Bianca Butti è al capolinea?

Secondo quanto riferito dal DailyMail, Amber Heard e Bianca Butti hanno messo fine alla loro relazione dopo aver trascorso mesi in diversi continenti a causa delle rispettive professioni. La coppia deve ancora annunciare ufficialmente la fine del loro rapporto ma una fonte anonima ha detto al Sunday Mirror che la loro relazione è semplicemente "svanita".

Mentre l'attrice 35enne di Drive Angry ha girato Aquaman 2 in Inghilterra, la sua compagna, 40 anni, è rimasta a Los Angeles, dove lavora come direttore della fotografia. Oltre ad adempiere ai suoi obblighi come ambasciatrice della L'Oréal in tutta Europa, la vita della Heard è cambiata profondamente dopo essere diventata mamma ad aprile.

L'insider ha anche sottolineato che la star della Marvel, che ha accolto la sua bambina Oonagh Paige otto mesi fa, è una "donna molto impegnata". Nel frattempo la Butti è stata "impegnata in vari progetti negli Stati Uniti." Non essendo nello stesso paese per mesi e mesi e avendo a che fare con un nuovo bambino, Amber ha avuto pochissimo tempo per il romanticismo", ha aggiunto la fonte.

Oltre a tutto questo, il loro rapporto sarebbe diventato ancora più complicato il prossimo anno quando Amber Heard affronterà di nuovo l'ex marito Johnny Depp in tribunale e il matrimonio dell'ex coppia sarà oggetto di un nuovo documentario diviso in due parti.