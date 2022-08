"Amber Heard vuole trasferirsi in Israele e sposare la sua migliore amica", affermano i fan

Secondo migliaia di persone online, Amber Heard sarebbe in procinto di sposarsi con la sua migliore amica e di trasferirsi in Israele al fine di scappare da Johnny Depp.

Amber Heard starebbe per trasferirsi in Israele per evitare di pagare i 10 milioni di dollari che deve all'ex marito Johnny Depp dopo aver perso la causa per diffamazione lo scorso aprile; secondo i fan l'attrice starebbe anche cercando di convertirsi al giudaismo.

Amber, sempre secondo i fan, sta progettando di sposare la sua migliore amica ebrea chiamata Eve Barlow: "La Heard sta cercando di ottenere la cittadinanza in Israele per evitare di pagare Johnny Depp e non essere estradata in Australia. Israele non applica i verdetti dei tribunali statunitensi per chi si trova all'interno del paese."

Le voci sono iniziate a circolare online a causa del viaggio in Israele che l'attrice ha intrapreso con la Barlow questo agosto: le due sono state avvistate mentre cenavano in un ristorante di Tel Aviv. Una foto della star, che sarebbe stata scattata durante la sua visita all'Halper's Bookstore il 2 agosto 2022, è stata pubblicata dal venditore di libri usati con sede a Tel Aviv.

"In quanto israeliano posso solo ammirare il fatto che sia venuta qui, si sia mescolata con la gente nei negozi, nei caffè e per strada e stia generosamente sostenendo piccole imprese come la mia", ha scritto su Facebook il proprietario del negozio, sottolineando che l'attrice sfoggiava una collana d'oro con una stella ebraica. Questo ha spinto i fan a pensare che Amber Heard stesse cercando di fondersi con le persone al fine di poter iniziare una nuova vita in Israele.