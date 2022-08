Amber Heard: la sorella definisce MTV "disgustosa" e "disperata" per aver incluso Johnny Depp nei VMA

La sorella di Amber Heard, Whitney Henriquez, ha criticato MTV per aver dato spazio a Johnny Depp ai Video Music Awards del 2022, poco meno di tre mesi dopo che la giuria del tribunale della Virginia ha emesso il verdetto del processo per diffamazione in favore dell'attore.

Durante la trasmissione, Depp è apparso come Moon Person attraverso una clip pre-registrata in cui si poteva vedere la sua faccia sovrapposta digitalmente sul casco della figura fluttuante. A un certo punto, la star ha detto al pubblico: "E sapete una cosa? Avevo proprio bisogno di lavorare".

Questo momento, filmato all'interno del Prudential Center di Newark, nel New Jersey, è stato condiviso dalla pagina ufficiale di MTV con la seguente didascalia: "indovina chi? #VMAs". L'ex avvocato di Depp, Adam Waldman, oggetto delle tre denunce per diffamazione della Heard, ha commentato il post con un'emoji celebrativa.

La sorella di Amber Heard ha scelto le sue Instagram Stories per diffondere il seguente messaggio: "Io sto con Amber Heard. Sappiate che voi di MTV siete disgustosi e chiaramente disperati! Spero davvero che nessuna delle persone che hanno deciso di includerlo abbia delle figlie...".