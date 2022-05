Amber Heard: "Non sarei sopravvissuta se non avessi lasciato Johnny Depp"

Amber Heard, durante la sua deposizione, ha appena rivelato che, a suo modo di vedere, non sarebbe sopravvissuta se non avesse messo fine alla sua relazione tossica con Johnny Depp.

Mentre era sul banco dei testimoni, ad Amber Heard è stato chiesto di parlare della fine della sua relazione con Johnny Depp e del motivo per cui ha lasciato l'attore: Amber ha detto di aver tentato di salvare la sua relazione prima di prendere la decisione di divorziare da Johnny.

La Heard ha dichiarato di aver frequentato gli Alcolisti Anonimi, di aver letto libri, di essere andata in terapia e di aver fatto innumerevoli tentativi disperati al fine di risolvere i problemi della sua relazione di coppia. Tuttavia, l'attrice ha anche ammesso che alla fine si è sentita presa in trappola e mettere fine al matrimonio sembrava la sua unica possibilità.

Amber Heard in una scena del film Never Back Down

"Sapevo che non sarei sopravvissuta se non l'avessi fatto, quindi ho chiesto il divorzio", ha detto la star di Aquaman, aggiungendo in seguito: "Sapevo che se non l'avessi fatto, probabilmente non sarei sopravvissuta al matrimonio".

Amber Heard ha anche ammesso che lo stress del suo matrimonio l'ha portata a perdere i capelli e ad avere attacchi di panico: "La persona di cui avevo paura era anche la persona di cui ero innamorata. Non volevo lasciarlo. Lo amavo così tanto, ma non potevo fare quella cosa. Non potevo restare".