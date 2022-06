Amber Heard risponde al messaggio di Johnny Depp: "È un passo indietro per i diritti delle donne"

Amber Heard ha risposto pubblicamente ad una dichiarazione di Johnny Depp, dopo che quest'ultimo ha condiviso un messaggio dedicato ai suoi fan su TikTok, dicendo che ora è finalmente pronto ad "andare avanti": l'attore ha vinto il processo per diffamazione aggiudicandosi 10 milioni di dollari.

Martedì, poco meno di una settimana da quando la giuria si è schierata dalla parte di Depp e la corte gli ha assegnato 10,35 milioni di dollari, Johnny si è unito a TikTok e ha ringraziato i suoi fedelissimi fan attraverso uno splendido montaggio video relativo al suo recente tour musicale con Jeff Beck.

La didascalia del post della star di pirati dei Caraibi recita: "A tutti i miei sostenitori più preziosi, leali e incrollabili. Siamo stati ovunque insieme, abbiamo visto tutto insieme. Abbiamo percorso insieme la stessa strada. Abbiamo fatto la cosa giusta insieme e ora andremo avanti tutti insieme. Voi siete, come sempre, i miei datori di lavoro e ancora una volta non so come ringraziarvi. Con tutto il mio amore e rispetto, JD".

Un portavoce di Amber Heard, 36 anni, ha risposto al messaggio di Johnny attraverso la seguente dichiarazione: "Mentre Depp dice che sta 'andando avanti', questo è un passo indietro per i diritti delle donne. Il messaggio del verdetto è: donne, abbiate paura di dire al mondo la vostra verità".