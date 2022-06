Amber Heard parla per la prima volta della vittoria di Johnny Depp: "Non è colpa della giuria, li capisco"

Amber Heard si è aperta per la prima volta a proposito della vittoria di Johnny Depp, dicendo che non ha perso il processo a causa della decisione della giuria: 'Li capisco'.

Amber Heard ha rilasciato la sua prima intervista dopo che è stato reso pubblico il verdetto della sua ultima battaglia legale con Johnny Depp: il mese scorso una giuria in Virginia ha stabilito che l'attrice ha diffamato l'ex marito in un editoriale pubblicato sul Washington Post nel 2018.

La Heard è stata condannata a pagare 10 milioni di dollari di risarcimento e 350.000 dollari di danni punitivi dopo che la giuria ha deciso che il suo editoriale ha danneggiato la carriera e la reputazione di Depp. Amber si è recentemente incontrata con Savannah Guthrie per registrare un'intervista che andrà in onda martedì e mercoledì su "Today" della NBC.

Nell'intervista, l'attrice ha detto di capire perché la giuria della Virginia ha deciso di schierarsi dalla parte di Depp: "Non li biasimo. In realtà capisco. Hanno ascoltato persone che parlavano male di me per tre settimane... e poi lui è un personaggio amato e le persone credono di conoscerlo. È un attore fantastico".

"Detto questo, non mi interessa cosa si pensa di me o quali giudizi le persone danno nei confronti del mio matrimonio. Non lo prendo sul personale", ha detto Amber Heard. "Ma anche coloro che credono che mi meriti tutto questo odio, anche quelli che pensano che stia mentendo non sono in grado di guardami in faccia e dirmi che online c'è stata un'equa rappresentazione. Non c'è nessuno che può dirmi che questo è stato giusto".