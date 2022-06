Amber Heard: un portavoce risponde alle voci secondo cui sarebbe stata tagliata da Aquaman 2

Un portavoce di Amber Heard ha appena risposto alle indiscrezioni secondo cui l'attrice sarebbe stata tagliata da Aquaman 2 dopo aver perso il processo per diffamazione contro l'ex marito.

Secondo alcune voci Amber Heard sarebbe stata completamente rimossa da Aquaman and the Lost Kingdom, ma adesso il portavoce dell'attrice ha risposto pubblicamente a queste affermazioni relative al fatto che la star non farebbe più parte del franchise DC.

Sebbene un rapporto diffuso negli ultimi giorni affermava che la Warner Bros. aveva deciso di assumere una nuova attrice per interpretare il ruolo di Mera, il portavoce della Heard ha detto a TMZ che non c'è nulla di vero in queste dicerie e che il suo cliente apparirà nella pellicola.

"Le voci continuano a circolare indisturbate, come dal primo giorno quando tutto è iniziato: sono imprecise, insensibili e leggermente folli", ha spiegato il portavoce. TMZ non aveva ricevuto risposta dalla Warner Bros. Pictures prima di pubblicare il suo articolo, quindi non c'è alcuna dichiarazione ufficiale in proposito da parte dello studio.

Detto questo, anche se i produttori decideranno di ignorare la petizione per rimuovere Amber Heard dal film, che di recente ha superato i 4,5 milioni di firme, il personaggio di Mera non giocherà un ruolo fondamentale nella pellicola: durante il processo per diffamazione tra la Heard e Johnny Depp, l'attrice stessa ha detto che la sua parte è stata considerevolmente ridimensionata.