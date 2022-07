Amber Heard: un politico australiano spiega perché il caso dei cani è "molto serio"

Barnaby Joyce è tornato a parlare dell'incidente in cui è rimasta coinvolta Amber Heard in Australia, spiegando perché il caso dei cani è 'molto serio' per il suo paese.

Nel 2015 Amber Heard ha introdotto illegalmente i suoi cani in Australia, mentre faceva visita a Johnny Depp sul set di Pirati dei Caraibi 5. Secondo quanto riferito, un politico australiano ha spiegato perché il caso era davvero "serio", nonostante alcune persone non la pensassero così.

Poche settimane fa è stato rivelato che la Heard è indagata per la seconda volta a causa dell'incidente, principalmente per la dichiarazione falsa che ha rilasciato quando è atterrata in Australia. Barnaby Joyce era il ministro dell'agricoltura nel 2015 e, durante una recente intervista di Law & Crime, ha spiegato che il gesto dell'attrice è stato "molto serio e pericoloso".

"L'Australia è un continente insulare. E prendiamo incredibilmente sul serio la biosicurezza come una sorta di identità nazionale. Altri paesi si concentrano sulle leggi religiose o su quelle relative allo spionaggio, noi prendiamo sul serio le leggi sulla biosicurezza. Il motivo è che decimerebbe la nostra economia", ha spiegato l'ex membro del parlamento australiano.

"Ad esempio, noi non abbiamo la rabbia in Australia. Molte persone vanno a fare lunghe passeggiate, io ho dei cani randagi vicino a casa mia... Sono un agricoltore. E' una cosa come la rabbia cambierebbe il funzionamento della nostra intera nazione. Decimerebbe le nostre economie regionali, cambierebbero i nostri standard, il nostro modo di vivere e aumenterebbe il costo della vita", ha concluso Barnaby Joyce.