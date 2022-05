Amber Heard piange sul banco dei testimoni durante il processo contro Johnny Depp (VIDEO)

Amber Heard è scoppiata a piangere sul banco dei testimoni mentre il processo per diffamazione intentato contro di lei dall'ex marito Johnny Depp sta per volgere al termine.

Oggi, Giovedì 26 maggio 2022, Amber Heard è tornata ancora una volta sul banco dei testimoni al fine di essere nuovamente interrogata dai suoi avvocati: durante la testimonianza l'attrice si è messa a piangere a causa delle molestie che, a sua detta, sta continuando a subire.

"L'unica cosa che voglio è riavere la mia voce", ha dichiarato la Heard durante il processo per diffamazione da cinquanta milioni di dollari che è stato intentato contro di lei dall'ex marito Johnny Depp, a causa di un editoriale scritto dalla stessa Amber nel 2018.

L'attrice di Aquaman, in preda alle lacrime, ha risposto alle domande del suo team legale cercando di spiegare la sua situazione e quello che sta vivendo: "Ogni giorno vengo molestata, umiliata, minacciata. Accade continuamente, online ma anche fuori da questa corte".

"C'è gente che mi vuole uccidere e me lo dice tutti i giorni. Gente che vuole mettere la mia bambina nel microonde e me lo fa sapere. Johnny mi ha minacciata, mi ha promesso che avrei pensato a lui ogni giorno per quello che mi avrebbe fatto", ha concluso Amber Heard prima di essere interrotta da un'obiezione dei legali dell'ex marito.