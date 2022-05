Amber Heard pensava che sarebbe morta durante un presunto litigio con Johnny Depp

La battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp continua nel tribunale della Virginia e l'attrice, dopo essere salita sul banco degli imputati, si è aperta a proposito degli abusi sessuali e fisici che avrebbe subito per mano del suo ex marito. Durante la sua testimonianza di ieri, la star ha parlato di un altro violento litigio durante il quale pensava che sarebbe morta.

La Heard ha esordito dicendo: "Ricordo che mi stava sbattendo la nuca contro il muro, ricordo soltanto il suono della voce di Johnny, si è avvicinato al mio orecchio e urlato ancora e ancora e ancora, ogni volta urlava più forte ed era più disperato, gridava: 'Ti odio cazzo'."

"Non ricordo nemmeno di aver provato dolore, mi mancava il respiro. Riuscivo solo a sentire le sue urla, le botte non mi facevano provare dolore, non sentivo più niente. Sentivo soltanto la voce di Johnny che gridava dicendomi che mi avrebbe uccisa. Credevo che sarei morta", ha continuato l'attrice.

Amber Heard ha anche condiviso ulteriori dettagli relativi ad un altro incidente: "Johnny mi ha inseguita e io ho iniziato a lanciargli contro delle cose per ostacolarlo. Durante il litigio mi ha strappato i capelli e mi ha rotto il naso dandomi una testata. Aveva le mani libere, poteva picchiarmi, ma mi ha colpita con la testa."