Amber Heard parla del "diario d'amore" pieno di note dedicate a Johnny Depp

Amber Heard, su richiesta dell'avvocato dell'ex marito, ha parlato per la prima volta del suo diario d'amore pieno di note dedicate a Johnny Depp durante il controinterrogatorio di oggi.

Il "diario d'amore" di Amber Heard e Jonny Depp è stato mostrato ai giurati durante il processo: il libro, secondo quanto rivelato dall'attrice stessa, era l'oggetto del loro amore e al suo interno entrambi erano soliti scrivere dediche e messaggi.

In una pagina del diario, relativa al 22 maggio 2015, la Heard ha scritto: "Il vero amore non riguarda solo la follia della passione o la scelta della sicurezza e della pace. Si tratta di avere entrambi. Ho visto in te l'amicizia e il rispetto ma voglio, ora più che mai, farti a pezzi, divorarti e assaporarne il gusto".

Quando l'avvocato di Depp ha chiesto all'attrice di parlare del sul contenuto quest'ultima ha detto alla giuria che si trattava di una "nota d'amore". La star di Aquaman ha precedentemente affermato che durante la sua luna di miele di inizio luglio a bordo dell'Orient Express Johnny l'avrebbe brutalmente aggredita.

Ma alla corte è stata mostrata una nota del 22 luglio di quell'anno che diceva: "A mio marito: ti chiedo scusa, non riesco a cambiare amore mio... è stata la luna di miele più bella del mondo". Amber Heard ha concluso dicendo: "Il libro era un taccuino d'amore e parte della comunicazione erano scuse e messaggi amorevoli. Penso che sia importante in ogni relazione scusarsi quando stai cercando di superare i combattimenti".