Amber Heard: "Le note del mio terapeuta dimostrano che Johnny Depp mi ha colpita e ha minacciato di uccidermi"

Secondo Amber Heard le note del suo terapeuta, che il giudice del processo per diffamazione ha respinto categoricamente, dimostrerebbero che Johnny Depp l'ha colpita e ha abusato di lei.

Amber Heard ha appena reso pubblico un raccoglitore "pieno di note del suo terapeuta", sostenendo che sia una nuova prova per le sue accuse di abusi fisici e sessuali contro il suo ex marito Johnny Depp, nonostante le note siano già state respinte dal giudice durante il famigerato processo per diffamazione.

Heard, durante la sua nuova intervista con Dateline della NBC, ha consegnato "anni" di appunti presi dal suo terapeuta che dettagliano gli episodi di violenza durante i quali, secondo lei, l'attore "l'avrebbe colpita, lanciata contro un muro e ha minacciato di ucciderla" .

Tuttavia, il giudice nel suo processo contro Depp ha categoricamente respinto le note e ha impedito al suo team legale di presentare i documenti come prova. L'attrice ha reso pubblico il raccoglitore, che "risale al 2011, dall'inizio della sua relazione", prima di un'intervista esplosiva con Savannah Guthrie, che andrà questa sera.

L'intervista segue un'anteprima in tre parti che è stata trasmessa durante gli ultimi episodi del programma Today della NBC all'inizio di questa settimana. Amber Heard ha ribadito di aver sempre detto la verità, nonostante l'esito del processo, a proposito degli abusi che dice di aver subito per mano di Depp.