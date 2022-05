Amber Heard licenzia la sua PR e assume un team di crisi management: ecco perché ha cambiato strategia

Amber Heard ha appena deciso di licenziare la sua PR al fine di assumere un nuovo team prima di testimoniare al processo per la causa intentata dall'ex marito Johnny Depp.

Amber Heard è così sconvolta dai titoli di giornale delle ultime settimane, relativi alla sua battaglia in tribunale con Johnny Depp, che ha deciso di licenziare la sua pr per ingaggiare un nuovo team di pubbliche relazioni specializzato in crisi management prima della sua attesissima testimonianza, che si verificherà questa settimana

Secondo quanto riportato dal The Post, l'attrice di Aquaman ha abbandonato la sua società di pubbliche relazioni, la Precision Strategies, a causa della frustrazione che prova da giorni per le notizie che sono state riportate da quando, lo scorso mese, ha avuto inizio il processo per diffamazione.

L'improvviso cambio di PR è arrivato dopo diversi giorni piuttosto brutali di testimonianze in tribunale da parte del team di Depp e un vero e proprio attacco nei confronti dell'attrice da parte degli utenti sui social. Il suo nuovo team di pubbliche relazioni, guidato dal CEO David Shane, ha già lavorato contro Depp in passato, evidenziando le accuse presentate dagli ex dirigenti aziendali di Depp, The Management Group, secondo cui la star di Pirati dei Caraibi sarebbe stata solita spendere 2 milioni di dollari al mese.

Una delle testimonianze più devastanti per Amber Heard è stata quella della psicologa forense assunta dal team legale di Depp, la quale ha negato che l'attrice possa soffrire di disturbi da stress post traumatico per i presunti abusi subiti, per poi diagnosticarle un disturbo borderline di personalità e un disturbo istrionico di personalità.