Amber Heard: "Sapevo chi era Johnny Depp prima di conoscerlo ma non ero una sua fan"

Amber Heard è stata chiamata a testimoniare per la prima volta dai suoi avvocati durante il processo per la causa per diffamazione intentata dal suo ex marito Johnny Depp: rispondendo ad una domanda l'attrice ha confessato che, prima di conoscerlo, non è mai stata una fan della star di Pirati dei Caraibi.

"Sapevo chi fosse ma non ero un fan del suo lavoro. Non lo conoscevo, ma sapevo chi era ovviamente. Sapevo che era una delle persone più famose al mondo", ha dichiarato la Heard. "E' stato strano perché questo attore famoso che ha il doppio della mia età ed io improvvisamente andiamo d'accordo e parliamo di vecchi libri e di blues. Ho pensato che fosse insolito e straordinario. Me ne sono andata e mi sono detta: 'wow.'"

L'attrice, dopo queste parole, ha confessato di essersi innamorata immediatamente di Depp nell'autunno del 2011 mentre i due stavano promuovendo The Rum Diary: "Mi sentivo come se quest'uomo mi conoscesse e mi vedesse in un modo in cui nessun altro mi aveva mai vista fino ad allora".

"Mi faceva sentire importante. Mi faceva mille regali e manifestava mille espressioni d'amore, come se non avesse mai incontrato una donna come me. Ricordo che una sera tolse la pellicola da una bottiglia e me la mise sul mio anulare sinistro, il dito dell'anello... stavamo insieme solo da poche settimane all'epoca. Era tutto molto intenso", ha concluso Amber Heard.