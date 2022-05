Amber Heard: "Johnny Depp mi lanciò addosso una magnum di champagne il giorno del mio compleanno"

Durante la sua testimonianza di oggi, Lunedì 16 maggio 2022, Amber Heard ha dichiarato che Johnny Depp le lanciò contro un'enorme bottiglia di champagne, una magnum, il giorno del suo compleanno durante un litigio causato dallo stesso attore a causa di un ritardo.

"Johnny mi tiro' addosso una bottiglia magnum di champagne", ha raccontato la Heard a proposito della festa per i suoi 30 anni che ebbe luogo in una delle case dell'attore nella primavera del 2016. Depp, che quel giorno doveva prendere parte ad un importante meeting relativo ai suoi problemi finanziari, si presentò in ritardo alla festa di compleanno dell'ex moglie.

A detta di entrambi, il suo ritardo sfociò nell'ennesimo litigio e, secondo la versione della star di Aquaman, dopo averla picchiata Johnny le lanciò contro una magnum di champagne che la mancò per un pelo schiantandosi contro un quadro che a lei piaceva molto e lasciando un enorme buco nella tela.

"Ricordo che mi prese a botte... ricordo che la bottiglia era enorme, me la lanciò contro e grazie al cielo mancò la mia faccia e si schiantò contro questo quadro alle mie spalle. Era una tela che adoravo profondamente e ora c'era un grosso buco al centro...", ha concluso Amber Heard.