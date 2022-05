Amber Heard interrogata sulle sue precedenti accuse di violenza domestica ai danni dell'ex moglie

Amber Heard è stata messa all'angolo dall'avvocato di Johnny Depp che ha iniziato ad interrogarla a proposito di un passato arresto e alle accuse di violenza domestica relative alla sua precedente relazione con l'ex moglie Tasya van Ree.

Come previsto da alcuni analisti, il team di Depp ha deciso di fare alcune domande alla Heard a proposito del passato arresto per violenza domestica dopo che Amber ha menzionato Kate Moss, ovvero una passata fidanzata di Depp, durante una sua precedente testimonianza.

L'attrice ha negato di aver commesso un'aggressione ai danni dell'ex moglie, rivelando che l'arresto riguardava un semplice incidente. "L'hai aggredita in un aeroporto di Seattle nel 2009, vero?" ha chiesto Camille Vasquez, l'avvocato di Depp. "Non è vero. È una notizia che è stata fornita alla stampa dalla squadra di Johnny due giorni dopo aver ricevuto l'ordine restrittivo temporaneo", ha risposto la star di Aquaman.

La Vasquez ha quindi letto una serie di titoli inerenti al suo arresto per violenza: "Amber Heard ha afferrato e colpito la sua ex ragazza in aeroporto" e ancora: "Amber Heard ha colpito la sua ex ragazza, Tasya van Ree, all'aeroporto nel 2009".