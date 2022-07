Amber Heard ha incontrato Johnny Depp per chiedergli di ridurre l'accordo di 10 milioni di dollari?

Secondo quanto rivelato da El Nacional, Amber Heard avrebbe incontrato Johnny Depp per chiedergli di ridurre la somma che la giuria le ha ordinato di pagare.

Il verdetto del controverso processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard è stato annunciato più di un mese fa, sebbene sia ancora al centro dei media di tutto il mondo: le due star si sono forse incontrate privatamente nelle scorse settimane?

La giuria si è pronunciata in favore dell'attore 59enne dopo aver ritenuto diffamatorie le dichiarazioni di abuso dell'attrice statunitense. I giurati hanno ordinato alla Heard di pagare 10 milioni di dollari di danni e 350.000 dollari di multa. Secondo El Nacional la star, in seguito, ha chiesto un incontro con Depp per una rinegoziazione del pagamento.

Sempre secondo la testata, i due si sarebbero incontrati privatamente e l'attrice di "Aquaman" avrebbe chiesto all'ex marito di ridurre la cifra di 10 milioni e 350mila dollari che la giuria sostiene che debba pagare per aver diffamato Depp. Apparentemente, gli ex coniugi non sono riusciti a raggiungere un accordo durante l'incontro privato, portando la Heard a chiedere al suo team di appellarsi contro la sentenza del processo.

"Dopo una breve udienza presso il tribunale della contea di Fairfax, a cui non hanno partecipato i due attori, non avendo raggiunto un accordo amichevole, il team di Amber Heard ha deciso di avviare un processo di appello. Entrambe le parti hanno un periodo di 30 giorni per presentare l'avviso di appello presso la Corte d'Appello della Virginia", si legge su El Nacional.