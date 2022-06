Amber Heard: GoFundMe cancella la raccolta fondi fasulla dell'attrice dopo la vittoria di Johnny Depp

Una campagna di GoFundMe, che affermava falsamente di essere in contatto con il team legale di Amber Heard, stava cercando di raccogliere oltre un milione di dollari prima di essere rimossa dalla celeberrima piattaforma americana per il crowdfunding.

Questa è soltanto una delle false campagne GoFundMe che affermano di voler aiutare la Heard a pagare a Depp i 10,35 milioni di dollari che l'attrice gli deve dopo aver perso la sua causa per diffamazione. Queste raccolte fasulle sono apparse online dopo un commento dell'avvocato della Heard secondo cui il suo cliente non sarebbe in grado di pagare.

La controversa battaglia in tribunale si è conclusa mercoledì con Depp che è uscito vittorioso: Amber è stata condannata a pagare al suo ex marito 15 milioni di dollari di danni, sebbene le regole statali li abbiano limitati a 10,35 milioni. Depp è stato condannato a pagare 2 milioni di dollari per aver diffamato l'ex moglie attraverso il suo avvocato.

L'avvocato di Amber Heard, Elaine Bredehoft, durante un episodio del programma statunitense chiamato Today, ha rivelato che farà appello contro il verdetto, poiché la star non è "assolutamente" in grado di pagare i danni. Dopo la fine del processo, alcune persone hanno creato false campagne GoFundMe con titoli come "Justice for Amber Heard" e "Help Amber Heard Pay Off Johnny Depp".