Amber Heard: uno dei giurati dice che le sue "lacrime di coccodrillo" non sono state convincenti

Un giurato che faceva parte della giuria del processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard ha rotto il suo silenzio e ha rivelato, in forma anonima, che la testimonianza "gelida" dell'attrice e le sue "lacrime di coccodrillo" non sono state affatto convincenti.

Il giurato, secondo quanto riferito da Good Morning America, ha ritenuto che la sua testimonianza emotiva "non fosse coerente" e dopo avere analizzato le prove è arrivato alla conclusione che fosse lei "l'aggressore" nella relazione tra i due. Ha anche detto che la rivelazione che non ha donato in beneficenza tutti i 7 milioni di dollari dal suo accordo di divorzio è stata un vero "fiasco".

All'inizio di questa settimana, l'attrice ha rilasciato la sua prima intervista da quando ha perso la causa intentata contro di lei dall'ex marito. Intervistata da Savannah Guthrie della NBC, la star di Aquaman ha detto che non si rimangerà le parole della sua testimonianza "fino alla morte" e ha descritto il processo come "umiliante".

Johnny Depp, che come tutti sappiamo è uscito vincitore dal lungo processo giudiziario, ha citato in giudizio Amber Heard per 50 milioni di dollari per aver insinuato che lui avesse abusato di lei in un editoriale pubblicato dall'attrice sul Washington Post nel 2018.