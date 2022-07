Amber Heard, il giudice respinge il ricorso: non ci sarà nessun nuovo processo contro Johnny Depp

Il giudice ha ufficialmente respinto la richiesta di ricorso di Amber Heard: con la sentenza è stato deciso che non ci sarà nessun nuovo processo contro Johnny Depp.

Penney Azcarate, l'amatissima giudice della Virginia divenuta nota durante il recente processo per diffamazione che ha visto coinvolti Amber Heard e l'ex marito Johnny Depp, ha appena respinto la richiesta dell'attrice relativa ad un eventuale nuovo processo contro la star di Pirati dei Caraibi.

I legali della Heard avevano chiesto di annullare il verdetto che la obbliga a pagare 10 milioni di dollari a Depp ma la giudice ha negato l'istanza: la scorsa settimana gli avvocati dell'attrice avevano affermato che la loro cliente aveva diritto a un processo giudiziario "basato su fatti e nuove informazioni appena scoperte".

Il team della star sosteneva che non le fosse stato garantito un "giusto processo" al che gli avvocati dell'ex marito avevano ribadito che il verdetto era definitivo e che "la sua richiesta disperata a posteriori, relativa ad un'indagine sul giurato numero 15, era basata su un presunto errore che non c'è mai stato".

Con una sentenza di ieri mattina, il giudice Azcarate, che ha presieduto il processo per diffamazione della Virginia tenutosi presso la Fairfax County Circuit Court, ha negato le mozioni post-processo richieste da Amber Heard e ha affermato che "non ci sono prove di frode o illecito" per quanto riguarda la giuria.