"Amber Heard era una ballerina esotica", svelano i documenti del tribunale del processo contro Johnny Depp

I documenti del tribunale, relativi al processo di Jonny Depp e l'ex moglie, sono stati resi pubblici e secondo quanto riferito dal The Post sembra che Amber Heard abbia lavorato come ballerina esotica.

Migliaia di pagine di documenti archiviati nel caso di diffamazione di Johnny Depp e Amber Heard sono resi pubblici lo scorso fine settimana: a quanto pare l'attrice avrebbe lavorato come ballerina esotica prima di conoscere la star di Pirati dei Caraibi.

I documenti del tribunale, pubblicati online e verificati dal The Post, mostrano come gli avvocati di entrambe le parti abbiano tentato di presentare alla giuria di Fairfax, in Virginia, una serie di foto, messaggi e video inediti. Un documento di 965 pagine depositato il 28 marzo descrive in dettaglio il tentativo del team di Depp di pubblicare "il video del reality show della sorella di Amber Heard, Whitney" e "le relazioni sentimentali passate sia di Whitney che di Amber".

Depp avrebbe anche voluto raccontare alla giuria del "breve periodo in cui Amber ha lavorato come ballerina esotica anni prima di incontrare il signor Depp". Gli avvocati dell'attrice hanno risposto dicendo: "Mr. Depp ha tentato di suggerire o insinuare in modo frivolo e malizioso che la signora Heard fosse una escort."

A proposito del verdetto, Amber Heard ha dichiarato: "La delusione che provo oggi è al di là delle parole. Ho il cuore spezzato dal fatto che la montagna di prove non fosse ancora abbastanza per resistere al potere, all'influenza e all'influenza sproporzionati del mio ex marito. Sono ancora più deluso da cosa significhi questo verdetto per le altre donne. È una battuta d'arresto. Porta indietro l'orologio a un tempo in cui una donna che ha parlato e ha parlato apertamente potrebbe essere pubblicamente vergognosa e umiliata. Respinge l'idea che la violenza contro le donne debba essere presa sul serio".