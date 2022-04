Amber Heard ha donato solo 1.3 milioni dei 3.5 milioni che aveva promesso all'ACLU

Amber Heard ha donato all'ACLU, ovvero l'American Civil Liberties Union, meno della metà dei 3,5 milioni di dollari che aveva promesso all'associazione come parte dal suo accordo di divorzio da ben 7 milioni di dollari che l'attrice ha ottenuto da Johnny Depp.

Il processo per diffamazione tra il signor Depp e la signora Heard è iniziato lunedì 11 aprile a Fairfax, in Virginia, a seguito della causa che la star dei Pirati dei Caraibi ha intentato contro la sua ex moglie nel marzo 2019: Johnny sostiene di essere stato diffamato in un editoriale del dicembre 2018 pubblicato su The Washington Post intitolato "Ho parlato contro la violenza sessuale e ho affrontato l'ira della nostra cultura. Questo deve cambiare".

Terence Dougherty, direttore operativo e consigliere generale dell'American Civil Liberties Union (ACLU), è appena apparso in tribunale tramite una deposizione pre-registrata, filmata a dicembre dello scorso anno, e durante la sua testimonianza ha rivelato che il resto del denaro non è mai arrivato.

350.000 dollari sono stati pagati da Amber Heard, 100.000 sono stati pagati direttamente da Depp, 500.000 sono stati pagati tramite un fondo consigliato dai donatori e che 350.000 sono stati pagati tramite un secondo fondo, per una donazione totale di soltanto 1,3 milioni di dollari, contro i 3.5 milioni che erano stati pattuiti.