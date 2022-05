Amber Heard: il dirigente della Warner Bros. testimonia sulla riduzione del suo ruolo in Aquaman

Il dirigente della Warner Bros. ha testimoniato a proposito della riduzione del ruolo di Amber Heard in Aquaman, rivelando che l'attrice non 'aveva una buona chimica' con Jason Momoa.

La Warner Bros ha dovuto "fabbricare" la chimica tra Amber Heard e Jason Momoa nella fase di post-produzione di Aquaman e il suo ruolo nel secondo film non è stato influenzato "in alcun modo" dalle affermazioni di Johnny Depp, secondo la deposizione di Walter Hamada, presidente della DC-Based Film Production e della Warner Bros. Pictures.

Hamada ha testimoniato questa mattina, negando che il compenso della Heard e la riduzione del suo ruolo nel secondo film siano stati influenzati in alcun modo dalle affermazioni di Depp o del suo avvocato Adam Waldman. Tuttavia, Walter ha ammesso che c'è stato un ritardo di settimane nel confermare che l'attrice avrebbe ripreso la sua parte in Aquaman 2 a causa di una serie di "conversazioni sulla riformulazione" del suo ruolo.

Hamada ha affermato che i problemi sono stati sollevati quando le riprese del primo film di Aquaman si sono concluse a causa della mancanza di "chimica" tra Heard e Momoa: "I tecnici sono stati in grado di far funzionare la loro relazione nel primo film ma c'era la preoccupazione che ci fossero voluti troppi sforzi in post-produzione per arrivarci."

La Warner Bros stava prendendo in considerazione di licenziare Amber Heard e assumere "qualcuno con una chimica migliore e più naturale con Jason Momoa". Hamada ha concluso dicendo: "È la magia dei film, la capacità di fabbricare la chimica tra due persone che non stanno bene insieme sullo schermo grazie all'uso della musica, dei tagli e delle inquadrature... non sempre è facile e a volte è un lavoro lungo ed estenuante."