Amber Heard, il difficile coming out con i genitori: “All'inizio ci furono solo lacrime”

Marica Lancellotti

Amber Heard è sempre stata molto chiara sulla sua sessualità, ma fare coming out con i genitori non fu una cosa assolutamente facile al tempo. A parlarne per la prima volta è stata la stessa star di Aquaman durante il SXSW Conference and Festival che si tiene in questi giorni nella sua città natale, Austin, in Texas.

"Io sono texana. Mio padre è un brav'uomo del Sud, sono cresciuta in una famiglia molto religiosa ma sono atea, bisessuale, addirittura vegetariana" ha spigato Amber Heard. Che ha poi ricordato il momento esatto in cui decise di rivelare la propria sessualità ai genitori: "Ricordo quando parlai loro della mia relazione e del fatto che fossi innamorata di una donna. All'inizio ci furono solo lacrime, e ancora lacrime". Dal 2008 al 2012, infatti, l'attrice ha avuto una storia con la fotografa Tasya van Ree, ed è stato difficile far capire in primis ai genitori che si potesse essere attratti da uomini quanto da donne allo stesso tempo, perchè era proprio il concetto ad uscire fuori dal loro schema "binario": "Per loro era tutto bianco o nero, non riuscivano a elaborare".

Da quel giorno, però, sono cambiate molte cose: nel 2010 Amber Heard è stata ospite alla premiazione dei GLAAD Media Awards, i riconoscimenti assegnati dalla Gay & Lesbian Alliance Against Defamation a personaggi pubblici che, con il loro operato, contribuiscono a rendere meno stereotipata l'immagine della comunità LGBT, e ad applaudirla in prima fila c'erano proprio mamma Patricia e papà David. "Cinque anni dopo ritiravo questo premio e mi accorsi che erano lì, in prima fila. I miei genitori hanno fatto questo lungo percorso in cinque anni" ha concluso l'attrice.

Amber Heard, che è attualmente impegnata in una difficile battaglia legale contro l'ex Johnny Depp, sposato nel 2015, ha anche parlato a lungo di quanto sia stato, nonostante la ritrosia iniziale, più facile essere sostenuta dai genitori che da Hollywood, nella decisione di fare coming out e uscire allo scoperto come persona bisessuale. Già nel 2017, in un summit organizzato da The Economist, aveva dichiarato: "Ha avuto un grosso impatto sulla mia carriera, è stato difficile. Anche perchè pochi prima di me l'avevano fatto così apertamente. In tanti mi avevano sconsigliato di farlo, mi dicevano che avrebbe messo fine alla mia carriera. Io d'altronde non volevo che mi venissero cucite addosso etichette, però non volevo neppure nascondere me stessa".