Amber Heard, Bethenny Frankel: "È la donna più pazza che abbia mai camminato su questo pianeta"

Bethenny Frankel, star di The Real Housewives of New York City, ha parlato delle ultime notizie relative al processo per diffamazione di Johnny Depp contro Amber Heard in un recente episodio del suo podcast, Just B With Bethenny Frankel, definendo l'attrice come una "pazza".

Dopo la condivisione di una clip su TikTok, in cui la Frankel parlava al suo pubblico di Amber e delle sue numerose accuse contro l'ex marito, Page Six ha riassunto il racconto dell'ex membro del cast di The Real Housewives of New York City, osservando che la Frankel ha detto senza mezzi termini che l'attrice è pazza.

"Johnny Depp sembra un eroe solo in una relazione con Amber Heard", ha spiegato l'attrice, dicendo che la star di Pirati dei Caraibi "sarà paragonabile a Gandhi e al papa quando il processo volgerà al termine perché ha avuto una relazione con la donna più pazza che abbia mai camminato su questo pianeta."

"Sono sicuro che la regina Elisabetta lo sta chiamando dicendo: 'Vieni qui, voglio darti un cavalierato perché sei diventato l'eroe di questa pazza storia'", ha concluso Bethenny Frankel. "Non ha alcun senso. Johnny Depp è un uomo delirante, cocaina, alcol, uno che tollera la cacca nel letto... Ma qui, sembra un eroe perché viene paragonato ad Amber Heard."