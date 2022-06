Amber Heard è stata avvistata mentre prendeva un volo privato, dopo aver detto di non poter pagare Johnny Depp

Amber Heard è stata avvistata mentre prendeva un aereo privato, dopo aver detto tramite il suo avvocato che non è in grado di pagare la somma multimilionaria che deve a Johnny Depp.

È passata poco più di una settimana da quando una giuria si è dichiarata in modo schiacciante a favore di Johnny Depp, nel suo processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard, e l'attrice è stata avvistata mentre scendeva da un aereo privato giorni dopo aver dichiarato, tramite i suoi legali, di non essere in grado di pagare la somma stabilita dalla giuria.

La Heard dovrà pagare 10 milioni di dollari e questo ha spinto il suo avvocato a dire pubblicamente che non può permettersi di sborsare una cifra simile e che sarebbe stato presentato un ricorso. La sua situazione finanziaria era già al centro dell'attenzione dei media e ora le chiacchiere sono diventate ancora più forti dopo che Amber è stata vista prendere un volo privato.

Secondo TMZ, la star di Aquaman si è recata in New Jersey per partecipare ad alcune riunioni per poi tornare nuovamente a Washington. Secondo quanto riferito, sua sorella l'avrebbe accompagnata, insieme ad almeno altre due persone, anche se non è chiaro di cosa trattassero esattamente gli incontri in questione.

Ovviamente l'utilizzo dell'aereo privato da parte di Amber Heard ha attirato l'attenzione dei giornali e, soprattutto, dei fan dell'ex marito su Twitter. Dire che non puoi permetterti di pagare una somma che un tribunale ti ha ordinato di versare e poi volare privatamente non è esattamente ciò che l'opinione pubblica è solita vedere di buon occhio. D'altro canto, non è raro che gli studi cinematografici inviino jet privati ​​per le celebrità più importanti, e l'ex di Depp ha avuto alcuni ruoli importanti negli ultimi anni, quindi non è detto che il volo sia stato pagato dall'attrice.