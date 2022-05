Amber Heard accusa Johnny Depp: "Mi ispezionò la vagina con le dita per cercare la cocaina"

Durante la sua testimonianza presso il tribunale di Fairfax, Amber Heard ha accusato Johnny Depp di aver ispezionato la sua vagina con le dita per cercare della cocaina.

Amber Heard ha recentemente testimoniato presso il tribunale di Fairfax, in Virginia, per il processo intentato dall'ex marito Johnny Depp: rispondendo ad una domanda del suo avvocato l'attrice ha descritto il giorno in cui Depp, secondo la sua versione dei fatti, le ispezionò la vagina alla ricerca di droga, più specificatamente cocaina.

A proposito delle presunte violenze subite per mano dell'attore e del suo abuso di sostanze la Heard ha dichiarato: "Johnny spesso passava giornate intere a bere e a sniffare coca senza mangiare e dormendo solo poche ore. Aveva questo grande barattolo pieno di cocaina sul tavolo della cucina."

L'attrice ha quindi dichiarò che un giorno Depp la schiaffeggiò tre volte per poi mettersi a piangere: "Non lo farò più, diceva: 'pensavo di aver messo a bada questo mostro'. Sapevo che non potevo perdonarlo, perché questo significa che accadrà di nuovo. Avevo il cuore spezzato".

"Volevo credergli, quindi ho scelto di farlo." Ha concluso Amber Heard, prima di descrivere l'aggressione sessuale che avrebbe presumibilmente subito. "Mi ha strappato la parte sopra del vestito, poi la biancheria intima e ha messo le sue dite nella mia vagina. Diceva di cercare la sua cocaina. Come avrei potuto nasconderla? Ha infilato le sue dita dentro di me. Il giorno dopo sembrava tutto normale, non ricordo di avere avuto più alcuna conversazione con lui sull'accaduto."