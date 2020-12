Amazon Prime Video: da oggi disponibile la funzionalità Video Party

Da oggi i clienti Amazon Prime Video possono utilizzare la nuova funzionalità Video Party, accessibile da desktop, per vivere una nuova esperienza di social viewing, disponibile per gli abbonati Prime senza costi aggiuntivi.

I clienti potranno scegliere tra le migliaia di titoli disponibili nel catalogo di video streaming on-demand di Prime Video tra cui Borat - seguito di film cinema, The Boys, Ferro, Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, Tom Clancy's Jack Ryan, Chemical Hearts, Upload, Troop Zero, and My Spy, le serie premiate agli Emmy Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e numerosi altri.

I clienti Prime Video potranno sia ospitare i Video Party che parteciparvi. Chi ospita il Video Party ha la possibilità di dare il via alla proiezione nello stesso momento per tutti gli invitati, oltre che controllarla, e dispone di una chat per comunicare con i partecipanti. I Video Party potranno ospitare fino a 100 partecipanti per sessione. Importante: ogni partecipante dovrà essere abbonato a Prime.

Qui sotto sono elencati gli step per provare questa nuova funzione:

1 - Cerca un film o una serie TV. Per i film, fai clic sull'icona Video Party sul tuo schermo. Per le serie TV, la troverai nella lista degli episodi.

2 - Aggiungi il tuo nome. Scegli il nome che vorresti usare per commentare e inizia il tuo Video Party.

3 - Invita i tuoi amici. Scambia il tuo collegamento Video Party con un massimo di 100 persone. I tuoi amici possono partecipare facendo clic sul collegamento ricevuto.

4 - Inizia a guardare e a commentare! Una volta che siete tutti pronti, inizia il tuo Video Party. L'organizzatore può far partire, mettere in pausa e fare domande al gruppo.

