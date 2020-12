Amazon Prime Video, dicembre 2020: tutte le novità in streaming

Dicembre 2020 su Amazon Prime Video sarà un mese ricco di novità per la piattaforma streaming: dal film The Gentlemen alla quinta stagione di The Expanse alla prima stagione di El Cid, incentrata sull'eroe spagnolo.

Dicembe 2020 sarà un mese ricco di novità per la piattaforma streaming Amazon Prime Video: dal film The Gentlemen con il premio Oscar Matthew McConaughey diretto da Guy Ritchie al teen drama The Wilds con protagoniste un gruppo di adolescenti che devono sopravvivere su un'isola deserta dopo un incidente aereo.

The Wilds: una foto di scena

In parte survival drama, in parte "pigiama party" distopico, The Wilds segue un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale, che lottano per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le costringe a vivere su un'isola deserta. Le naufraghe si ritroveranno a litigare e a stringere forti legami che le porteranno a conoscersi, a scoprire segreti che nascondono e i traumi a cui sono tutte sopravvissute. C'è solo un colpo di scena in questo drama emozionante... le ragazze non sono finite su quell'isola per caso.

La serie vede nel cast la veterana Rachel Griffiths, oltre a un mix di volti noti ed emergenti tra cui Sophia Ali, Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, Sarah Pidgeon, David Sullivan, e Troy Winbush. The Wilds è co-prodotta da Amazon Studios e ABC Signature, parte dei Disney Television Studios. Sarah Streicher (Daredevil) ha creato la serie e ne è anche executive producer insieme ad Amy B. Harris (Sex and the City e The Carrie Diaries), Jamie Tarses (Happy Endings), e Dylan Clark (The Batman and Bird Box).

The Expanse: un primo piano di Cara Gee nella quarta stagione

La quinta stagione di The Expanse continua a narrare la storia degli umani che in massa abbandonano il sistema solare in cerca di una nuova casa e di un nuovo inizio in mondi simili alla Terra. Le conseguenze dello sfruttamento secolare della Cintura sono ormai reali e la resa dei conti è inevitabile. Per la crew della Rocinante e per i leader dei Pianeti Interni e della Cintura il passato e il presente collidono, e il futuro riserva sfide che avranno conseguenze su tutto il sistema solare. Amos (Wes Chatham) torna sulla Terra per confrontarsi con il suo passato e con le conseguenze di una vita che tanto ha combattuto per lasciarsi alle spalle. Naomi (Dominique Tipper) riesce a raggiungere suo figlio in un tentativo disperato di salvarlo dalla dannosa influenza del padre. Bobbie (Frankie Adams) e Alex (Cas Anvar) cercano di affrontare il collasso di Marte seguendo i movimenti di un'ambigua congrega avente legami con criminali e terroristi. Holden (Steven Strait) lotta con le conseguenze dei suoi trascorsi con la Protomolecola, con gli alieni che l'hanno costruita e con il mistero di cosa li abbia annientati. Drummer (Cara Gee), in compagnia di una nuova squadra, combatte per fuggire da chi e cosa è stata in precedenza e Avasarala (Shohreh Aghdashloo), rifiutandosi di essere relegata ai margini, farà di tutto per prevenire un attacco terroristico di proporzioni storiche.

El Cid narra la storia di Rodrigo "Ruy" Diaz de Vivar, detto El Cid, eroe nazionale spagnolo ma anche uno dei personaggi più misteriosi e complessi della storia del paese. La serie racconta gli anni della gioventù di Ruy, ovvero il momento in cui diventò un fedele vassallo, cavaliere ed eroe per la corona. La storia è ambientata nell'undicesimo secolo, una delle epoche più affascinanti della storia spagnola, in cui cristiani, arabi ed ebrei convivevano nella penisola iberica, fronteggiandosi in guerre e stringendo alleanze. El Cid è una storia d'amore, intrighi, tradimenti e scontri fra potere e autorità. El Cid è stato girato nelle provincie spagnole di Soria, Burgos, Teruel e Madrid, oltre che nella città di Saragozza; una produzione che ha superato i 4000 m2 di estensione, con uno staff di più di 200 persone e 11.000 comparse. Oltre a Jaime Lorente nei panni di El Cid.

La serie vede la partecipazione anche di José Luis García-Pérez che interpreta Re Ferdinando I il Grande, Elia Galera nei panni della Regina Sancha La Bella, Carlos Bardem è il Conte di León, Juan Echanove è il vescovo, Alicia Sanz è Infanta Urraca, Francisco Ortiz è Sancho VII il Forte, Jaime Olías è Alfonso VI, Lucía Guerrero è Jimena, Lucía Díez è Infanta Elvira, Nicolás Illoro è Re García, Juan Fernández è Rodrigo, nonno di El Cid, Pablo Álvarez è Orduño, l'antagonista di Ruy, Ginés García Millán è Re Ramiro di Navarra, Dani Tatay è Beltrán, il figlio di Ramiro, Dani Albaladejo è Orotz, David Castilloè Lisardo lo scudiero, Adrián Salzedo è Alvar, Álvaro Rico è Nuño, Emilio Buale è Sádaba il guerriero, Hamid Krim è il Sultano di Saragozza Al-Muqtadir, Sarah Perles è Amina, la figlia del Sultano, e Zohar Liba è Abu Bakr.

The Grand Tour Presents: A Massive Hunt: Dopo le spericolate avventure acquatiche nel Mekong, l'intrepido trio si ritrova su quattro ruote per la sua ultima avventura nelle esotiche isole di Reunion e Madagascar. A bordo di tre auto sportive Richard, James e Jeremy sono convinti di affrontare un viaggio tranquillo e divertente quando arrivano a Reunion e si lanciano a gran velocità sul tratto di asfalto più costoso del mondo: una sbalorditiva strada costruita sul mare. Ma una bizzarra sfida, lanciata da Mr Wilman, li spinge ad attraversare l'oceano per giungere fino in Madagascar, dove dovranno affrontare la strada più ardua del mondo a bordo di alcune tra le auto più modificate che abbiano mai costruito, per completare una delle loro missioni più difficili fino a oggi. L'estenuante avventura si concluderà con un finale esplosivo.

Amazon Prime Video darà il suo addio al 2020 con il nuovo special comico Yearly Departed, un ironico memorial per un anno che in realtà deve ancora finire. Lo show raccoglie una serie di elogi funebri al 2020, in cui una squadra di comiche parlerà di tutto ciò che abbiamo "perso" negli ultimi mesi. Dopo un lungo periodo passato tra pandemia, vespe killer e banana bread, Yearly Departed darà al 2020 l'addio che si merita da parte di alcune delle donne più divertenti al mondo. La lineup tutta al femminile include Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Ziwe (Book of Ziwe), Tiffany Haddish (Girls Trip), Patti Harrison (Shrill), Natasha Leggero (Another Period), Natasha Rothwell (Insecure) e Sarah Silverman (I Love You, America). Yearly Departed ha come executive producer Rachel Brosnahan, Paige Simpson, David Jammy, Katy Mullan, Samantha Ressler, Nathalie Love e Bess Kalb, qui anche nel ruolo di head writer. A dirigere è la regista nominata agli Emmy Linda Mendoza (Tiffany Haddish Presents: They Ready).Yearly Departed è prodotto dagli Amazon Studios e Done + Dusted.

Dall'autore e regista Guy Ritchie arriva The Gentlemen, una sofisticata commedia action con un cast di primo livello. Il film segue le vicende dell'emigrato americano Mickey Pearson (Matthew McConaughey) che si è costruito un impero della marijuana a Londra. Quando si diffonde l'indiscrezione che possa volere abbandonare il mercato per sempre, si attivano una serie di piani, complotti e ricatti nel tentativo di riuscire a sottrargli il dominio. Nel cast anche Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell e Hugh Grant.

Serie TV Originali e in esclusiva

The Wilds - prima stagione - disponibile dall'11 dicembre

The Expanse - quinta stagione - disponibile dal 16 dicembre

El Cid - prima stagione - disponibile dall'18 dicembre

The Grand Tour presents: A Massive Hunt - quarta stagione - disponibile dall'18 dicembre

Yearly Departed - disponibile dal 30 dicembre

Film Originali e in esclusiva

The Gentlemen - disponibile dall'1 dicembre

10 giorni con Babbo Natale - disponibile dal 4 dicembre

Sound of Metal - disponibile dal 4 dicembre

Il giardino segreto - disponibile dal 10 dicembre

I'm Your Woman - disponibile dall' 11 dicembre

Antebellum - disponibile dal 14 dicembre

Weekend - disponibile dal 17 dicembre

After 2 - disponibile dal 22 dicembre

Sylvie's Love - disponibile dal 25 dicembre

Nuovi film in arrivo

Liam Gallagher: As it Was - disponibile dal 1 dicembre

Book Club - Tutto può succedere - disponibile dal 1 dicembre

Funny People - disponibile dal 1 dicembre

Saint Judy - disponibile dal 1 dicembre

Hotel Transylvania - disponibile dal 1 dicembre

Ace Ventura: L'acchiappanimali - disponibile dal 1 dicembre

Ace Ventura: Missione Africa - disponibile dal 1 dicembre

Caleb - disponibile dal 1 dicembre

L'appuntamento natalizio di papà - disponibile dal 2 dicembre

L'agenzia dei bugiardi - disponibile dal 18 dicembre

A un metro da te - disponibile dal 21 dicembre

I fratelli Sisters - disponibile dal 28 dicembre

Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa disponibile dal 30 dicembre

Nuove serie in arrivo