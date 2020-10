Amazon Prime Day 2020: 10 film da riscoprire in offerta!

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, oggi in occasione di Amazon Prime Day 2020 è giornata di offerte imperdibili su Amazon.it! Tra le migliaia di promozioni attive, abbiamo deciso di selezionare 10 film che sono tutti da scoprire o da riscoprire. Oltre questi dieci titoli, ovviamente, Amazon offre molto altro per tutti i clienti Prime: se non siete già iscritti potete farlo ora,, i primi 30 giorni sono gratuiti!

1. C'era una volta... a Hollywood

Presentato in concorso al festival di Cannes, il film di Quentin Tarantino segue le vicende di Rick Dalton e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) mentre cercano di farsi strada in un mondo che sta lentamente cambiando. In mezzo c'è la lunga scia calda della Summer of Love in fase discendente e un oscuro personaggio che si aggira con la sua stramba famiglia: Charles Manson. Il caso vuole poi che i due protagonisti siano vicini di casa di una giovane attrice in ascesa: Sharon Tate. A cavallo tra racconto e omaggio ad un'epoca ormai finita, l'opera di Quentin Tarantino presenta diverse linee narrative che scorrono parallele coadiuvate da un cast stellare che, oltre a quelli citati, comprende: Timothy Olyphant, Damian Lewis, Dakota Fanning, Bruce Dern, Emile Hirsch e Luke Perry alla sua ultima apparizione sullo schermo.

2. Jo Jo Rabbit

Jojo Rabbit: faccia a faccia tra Roman Griffin Davis e Taika Waititi

Il sorprendente film di Taika Waititi è ambientato nell'immaginaria Falkenheim, una pittoresca cittadina dominata dai nazisti, dove il piccolo Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), che ha dieci anni, sta per avere l'opportunità di unirsi al Jungvolk, la Gioventù Hitleriana. A Jojo, credulone e sensibile com'è alla pervasiva propaganda che lo circonda, questa sembra la sua prima occasione per fare qualcosa di grande e importante, per proteggere la madre single (Scarlett Johansson) che ama più di ogni altra cosa, e forse anche per provare un senso di appartenenza. Per lenire le sue insicurezze, Jojo si fa accompagnare da uno sproporzionato amico immaginario: una versione clownesca e strampalata di Hitler (interpretata da Taika Waititi), che, con il contorno di tutte le emozioni tipiche di un bambino, dispensa i consigli che Jojo avrebbe desiderato ricevere dal padre assente. Con Adolf in testa, Jojo si sente invincibile. Ma in realtà, per Jojo questo è solo l'inizio dei suoi problemi.

3. Midsommar - Il villaggio dei dannati

Dani (Florence Pugh), una ragazza che sta attraversando un periodo difficile per via del suicidio-omicidio di sua sorella e dei suoi genitori, scopre che il suo ragazzo, Christian (Jack Reynor), le ha tenuto nascosto un invito da parte di un suo amico, Pelle, a visitare il villaggio in Svezia dove è cresciuto. L'invito è in occasione di una cerimonia speciale che si tiene solo ogni novant'anni. Dani ci resta molto male, così Christan la invita ad aggregarsi al gruppo, composto da Mark, Josh e Pelle. Una volta arrivati lì, i ragazzi scoprono che nulla è come sembra... Il film amatissimo da pubblico e critica è disponibile su Amazon in un'edizione da collezione per tutti gli appassionati!

4. L'Armata delle Tenebre

Cult assoluto degli anni Novanta, ricco di azione, avventura, comicità, magia, romanticismo e... non-morti, L'armata delle tenebre viene riproposto adesso anche su Amazon con questo cofanetto da collezione: il nostro Ash si trova catapultato nel Medioevo, dove intraprenderà un viaggio alla ricerca del "Necronomicon", il libro dei morti, ma durante il quale (involontariamente) risveglierà le forze del male.

5. La mia vita con John F. Donovan

Xavier Dolan ha scelto Kit Harington, il volto de Il Trono di Spade, per il suo La mia vita con John F. Donovan: Rupert Turner (Ben Schnetzer), giovane attore, decide di raccontare la vera storia di John F. Donovan (Kit Harington), star della televisione americana scomparsa dieci anni prima, che in una corrispondenza epistolare gli aveva aperto le porte del cuore, svelando i turbamenti di un segreto celato agli occhi di tutti. Ne ripercorre così la vita e la carriera, dall'ascesa al declino, causato da uno scandalo tutto da dimostrare.

6. Climax

Climax: un momento delle prove di ballo nel film

Il lungometraggio di Gaspar Noé è stato al centro di molte polemiche, tanto da esser vietato ai minori di 18 anni nei cinema. Climax racconta la storia di un gruppo di ballerini che si ritrovano a vivere una nottata da incubo dopo che hanno assunto una sangria in cui è stato versato del potente LSD. La situazione porta così a far emergere amori, rivalità e violenza, il tutto in un contesto "psichedelico". La protagonista del film è l'attrice Sofia Boutella, affiancata da un gruppo di danzatori professionisti: da non perdere, una pellicola che o si ama o si odia.

7. Chiamami col tuo nome

Non ha bisogno di presentazioni il film di Luca Guadagnino, protagonista della Notte degli Oscar 2019. Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman (Timothée Chalamet), un diciassettenne italoamericano di origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Un giorno li raggiunge Oliver (Armie Hammer), uno studente ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, docente universitario. Elio viene immediatamente attratto da questa presenza che si trasformerà in un rapporto che cambierà profondamente la sua vita.

8. Train to Busan

Train to Busan: un'immagine tratta dal film sudcoreano

In Train to Busan, un vero e proprio campione d'incassi nel mercato asiatico, Gong Yoo interpretava un padre e uomo d'affari che accompagna la figlia sul treno con destinazione Busan. Un terribile virus inizia però a espandersi tra la popolazione e gli zombie arrivano anche a bordo, dando vita a una drammatica lotta per la sopravvivenza. Se vi piacerà, non perdete anche Peninsula, il discusso sequel in arrivo a brevissimo!

9. Mulholland Drive

Mulholland Drive, capolavoro surrealista di David Lynch, è stato nominato miglior film del 21° secolo in un sondaggio lanciato da BBC Culture nel 2016. Dopo un incidente sulla famosa via, solo una ragazza mora scampa alla morte, ma perde completamente la memoria. Nel suo vagare si ritrova in casa della bionda Betty, arrivata nella città del cinema per diventare attrice. Le due diventeranno amiche e complici nella ricerca della verà identità di Rita (il nome provvisorio della mora) e del perchè nella sua borsetta ci siano così tante banconote...

10. Ritratto della giovane in fiamme

La discussa pellicola francese di Celine Sciamma racconta la giovane pittrice Marianne, siamo nella seconda metà del XVIII secolo, la donna viene incaricata di realizzare un ritratto per il matrimonio di Héloïse, una ragazza che ha da poco lasciato il convento. Ma la situazione è molto più complessa di quanto sembri. Héloïse, infatti, rifiuta il suo destino di sposa e, conseguentemente, non ha intenzione di posare per Marianne, che si vede costretta a dipingerla in segreto, dopo averla raggiunta nel nord della Francia. Fingendosi sua dama di compagnia, osserva la sua modella di giorno per ritrarla durante la notte. Un segreto che rafforzerà la loro unione, accrescendo un sentimento genuino ma proibito...

