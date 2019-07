Amazon Prime Day 2019: 10 film e serie da riscoprire in offerta!

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, oggi in occasione di Amazon Prime Day 2019 è giornata di offerte imperdibili su Amazon.it! Tra le migliaia di promozioni attive, abbiamo deciso di selezionare 10 serie TV e film che sono tutti da scoprire o da riscoprire. Oltre questi dieci titoli, ovviamente, Amazon offre molto altro per tutti i clienti Prime: se non siete già iscritti potete farlo ora,, i primi 30 giorni sono gratuiti!

1. Se mi lasci ti cancello

Il film è un vero e proprio cult per cinefili e non. Nel cast Kate Winslet con Jim Carrey, su una sceneggiatura di Charlie Kaufman, Michel Gondry e Pierre Bismuth. Al centro del racconto la storia di Joel Barish e Clementine Kruczynski. Dopo essersi lasciati, la ragazza decide di affidarsi a una clinica chiamata Lacuna Inc. per cancellare dalla sua memoria ogni ricordo del suo ex amore. Quando Joel lo scopre decide di sottoporsi anche lui alla procedura ma la sua mente sembra resistere.

Eternal Sunshine Of The Spotless Mind (Se Mi Lasci Ti Cancello) (6,50€ - 50% di sconto)

2. Mulholland Drive

Siamo su Mulholland Drive, famosa via di Hollywood. Improvvisamente un incidente, solo una ragazza mora scampa alla morte, ma perde completamente la memoria. Nel suo vagare si ritrova in casa della bionda Betty, arrivata nella città del cinema per diventare attrice. Le due diventeranno amiche e complici nella ricerca della verà identità di Rita (il nome provvisorio della mora) e del perchè nella sua borsetta ci siano così tante banconote. Regia iconica di David Lynch, in uno dei rompicapi più affascinanti di tutti i tempi.

Mulholland Drive (6,50€ - 50% di sconto)

3. Six Feet Under

La serie tv di Alan Ball è stata un vero e proprio caso al suo arrivo sui piccoli schermi di tutto il mondo. Lo show drammatico segue le vicende di una famiglia americana fuori dal comune, che opera privatamente nel settore delle onoranze funebri a Los Angeles. Alla morte del capo-famiglia, la moglie Ruth, i figli Nate e David e la figlia Claire si ritrovano alle prese con la routine e le particolarità dell'impresa familiare.

Six Feet Under: La Serie Completa - Esclusiva Amazon (25 DVD) (31,99€ - 64% di sconto)

4. Terre selvagge

La storia di un gruppo di monaci che trasportano una reliquia sacra non è esattamente la più classica delle basi per un action thriller, ma nel caso di Terre sekvagge non possiamo che fare un'eccezione. Il film, ambientato in Irlanda, vedrà la star di Lo Hobbit Richard Armitage, Jon Bernthal e il nuovo Spider-Man Tom Holland intenti a fronteggiare assalti dei barbari e altri pericoli mentre dalla ridente Irlanda si mettono in viaggio verso Roma.

Terre Selvagge (6,50€ - 28% di sconto)

Una scena di Rick and Morty

5. Rick & Morty

Dissacrante, irriverente, gustosa, esplosiva, sempre ricca di trovate geniali: Rick and Morty è una serie tv animata davvero particolare, già giunta con successo alla terza stagione. E oltre a essere la serie più popolare del canale Turner Adult Swim, dal momento del lancio è diventata un fenomeno mondiale, confermandosi una delle più seguite e amate degli ultimi anni. Quale il suo segreto? Un irresistibile concentrato di cinismo, cultura pop e sci-fi, con trovate intelligenti, cool e alllo stesso tempo sovversive. E poi la simpatia dei due personaggi principali, ovvero Rick, scienziato pazzoide, irrequieto ma geniale, e il suo timido nipote Morty.

Rick And Morty Stg.1 (Box 2 Dv) (6,50€ - 65% di sconto)

Rick And Morty Stg.2 (Box 2 Dv) (6,50€ - 65% di sconto)

Rick And Morty Stg.3 (Box) (6,50€ - 65% di sconto)

6. November Criminals

Il film racconta la storia di Addison Schacht (Ansel Elgort nel film), diciotto anni e cinque giorni. È all'ultimo anno del liceo e vive in un elegante quartiere abitato da famiglie alto-borghesi con il padre, un artista fallito che fa vasi di terracotta e insegna come farli in una semifamosa accademia d'arte della città. Addison non è esattamente quel che si definisce il ragazzo popolare della scuola. Ha una sola amica e non perde occasione di citare l'Eneide di Virgilio in latino, sostenendo che abbia ancora molto da insegnare sulla vita. Negli ultimi quattro anni ha dedicato quasi tutto il suo tempo libero a spacciare erba a coetanei annoiati e innocui. Non che fosse previsto tra i suoi progetti, ma di certo era facile, e più intrigante delle lezioni. Deciso a smettere una volta diplomato, ce l'ha fatta addirittura prima del termine che si era imposto. Ma non grazie alla sua forza di volontà: le circostanze hanno avuto un ruolo importante. Circostanze che portano il nome del suo compagno di classe, Kevin Broadus, assassinato, pare, in un tentativo di rapina. Per Addison questo omicidio diventa un'ossessione. Un mistero e un'indagine personale che si trasformano presto in un viaggio esistenziale tra gli interrogativi della vita e gli inganni della società.

November Criminals (6,50€ - 57% di sconto)

Halloween: un primo piano del nuovo Michael Myers

7. Halloween (2018)

David Gordon Green ha diretto il nuovo capitolo firmato insieme a Danny McBride e nel cast, insieme alla scream queen Jamie Lee Curtis che torna nel ruolo di Laurie Strode, troviamo Judy Greer nei panni di Karen Strode, figlia della protagonista, mentre Andi Matichak interpreta Allyson, figlia di Karen e nipote di Laurie. A dar vita all'inquietante Michael Myers sono Nick Castle e lo stuntman James Jude Courtney.

Halloween (16,99€ - 26% di sconto)

8. La casa nera

Un cult per gli appassionati del genere: il tredicenne "Grullo" ha la mamma molto malata, ed allora assieme a due ragazzi più grandi decide di tentare un furto in una casa che appartiene ad una coppia di bianchi avidi e sfruttatori. Ma la casa è piena di trappole e soprattutto nasconde oscuri segreti.

La Casa Nera (Ed.Limitata) (23,99€ - 31% di sconto)

Bohemian Rhapsody: Rami Malek in una foto del film

9. Bohemian Rhapsody

L'acclamato film con Rami Malek, vincitore dell'Oscar 2019, è uscito in Italia lo scorso 29 novembre e ha raccontato la storia dei Queen e del suo frontman Freddie Mercury, scomparso prematuramente nel 1991 a causa dell'AIDS. La regia è stata affidata a Bryan Singer e in parte a Dexter Fletcher, mentre la sceneggiatura è di Anthony McCarten.

Bohemian Rhapsody (Blu-Ray) with ArtCards ( Blu Ray) (13,99€ - 30% di sconto)

10. Lion - La strada verso casa

Nel 2016 è arrivato nelle sale un piccolo film con Dev Patel e Rooney Mara dal titolo Lion. Al centro della trama Saroo che all'età di 5 anni si perde e non ritrova più la via di casa. Dopo aver vagato per mesi per le strade di Calcutta, il bambino viene salvato e adottato da una famiglia australiana. Una volta divenuto adulto, grazie a Google Earth, Saroo riuscirà a localizzare e riabbracciare la sua vera madre, rimasta in India. La pellicola è stata nominata a ben sei Academy Awards!

Lion - La Strada Verso Casa (6,50€ - 57% di sconto)