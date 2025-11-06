Amanda Seyfried diventa una leader religiosa nel trailer di The Testament of Ann Lee

Amanda Seyfried è la protagonista del film The Testament of Ann Lee, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, di cui oggi è stato condiviso il trailer.

Il progetto, ispirato alla vita della leader del gruppo religioso chiamato Shakers, porta sul grande schermo molti inni e nuovi brani musicali composti da Daniel Blumberg.

Cosa racconta The Testament of Ann Lee

Mona Fastvold ha diretto il film, di cui è inoltre sceneggiatrice insieme al marito Brady Corbet.

The Testament of Ann Lee (di cui potete leggere la nostra recensione) debutterà nei cinema statunitensi il 25 dicembre e avrà come star Amanda Seyfried nel ruolo della fondatrice del gruppo religioso che, dopo un matrimonio all'insegna di abusi emotivi e fisici e la morte di quattro figli, decide di scegliere la castità e si dedica completamente alla Fede, guidando un gruppo di fedeli in un viaggio con destinazione il Nuovo Mondo. Ann Lee, inoltre, era convinta di essere l'incarnazione al femminile di Cristo.

Ecco il trailer:

Il cast e i produttori del film

Il film ha potuto contare sul lavoro della coreografia Celia Rowlson-Hall (Vox Lux) e nel team di produttori ci sono inoltre Andrew Morrison, Joshua Horsfield, Viktória Petrányi, la coppia composta da Fastvold e Corbet, Gregory Jankilevitsch, Klaudia Śmieja-Rostworowska, Lillian LaSalle, e Mark Lampert.

Nel cast, oltre alla protagonista Amanda Seyfried per cui si parla già da tempo di una possibile nomination agli Oscar grazie alla sua performance molto fisica ed emozionante che ha richiesto molta preparazione, ci sono inoltre Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Tim Blake Nelson (The Ballad of Buster Scruggs), Christopher Abbott (Poor Things) e Stacy Martin (The Brutalist).