Amanda Lecciso ritrova l'amore con un altro ex del Grande Fratello? Le foto in Puglia

Sembra esserci del tenero tra Amanda Lecciso e Maxime Mbandà. I due hanno condiviso l'esperienza dell'ultimo Grande Fratello, dove il rugbista aveva già mostrato un certo interesse per la cognata di Al Bano. Ora, a distanza di qualche mese dalla fine del reality, pare che quella simpatia si sia trasformata in qualcosa di più.

Dalla Casa del Grande Fratello alla realtà: la complicità tra Amanda e Maxime

Negli ultimi giorni, infatti, i due ex coinquilini hanno pubblicato diverse storie su Instagram che li ritraggono insieme in Puglia, terra natale della Lecciso. Video, sorrisi e sguardi complici che lasciano intendere una grande sintonia. In alcune clip, Maxime riprende Amanda, lei riprende lui, e i due appaiono sempre insieme, anche in compagnia delle amiche della giovane influencer.

Maxime Mbandà conquista la famiglia Lecciso

Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, tra i due ex coinquilini ci sarebbe una vera e propria frequentazione e non una semplice amicizia. A confermare il clima familiare, anche uno scatto pubblicato da Loredana Lecciso, in cui si vede Mbandà sorridere accanto alle tre sorelle Lecciso: un segno che l'ex rugbista sembra ormai perfettamente integrato nel clan di Cellino San Marco.

Maxime Mbanda e Amanda Lecciso

Maxime Mbandà, ricordiamo, è un rugbista italiano, nato a Roma da padre congolese e madre italiana. Un atleta dal grande carisma e dai valori solidi, che già durante la sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia aveva dimostrato di apprezzare la dolcezza e la spontaneità di Amanda.

Amanda e Iago Garcia, una storia finita ma importante

Per la Lecciso, dopo la fine del suo flirt con l'attore spagnolo, conosciuto anch'egli al Grande Fratello, sembra dunque aprirsi un nuovo capitolo sentimentale. La relazione con Iago Garcia, infatti, era durata solo qualche mese dopo la fine del reality, ma la distanza e i reciproci impegni lavorativi avevano reso impossibile portarla avanti.

In un'intervista a l Messaggero, Amanda aveva confermato la rottura con parole sincere: "Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui in Spagna." Oggi però il sorriso di Amanda Lecciso sembra essere tornato, e accanto a Maxime Mbandà potrebbe aver trovato un nuovo equilibrio. I fan intanto si chiedono se la coppia deciderà presto di uscire allo scoperto, ufficializzando quella che, a giudicare dai social, sembra già una bella storia d'amore.