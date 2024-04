Amadeus: Nuovo passo verso Nove con la comunicazione ufficiosa dell'addio alla RAI?

La Rai potrebbe perdere uno dei suoi pezzi da novanta, l'uomo che ha risollevato il Festival di Sanremo e le sta regalando grandi successi negli ascolti dell'access prime time. Amadeus sembra deciso a dire addio all'azienda di Viale Mazzini ed accettare l'offerta di Nove, approdando al gruppo Discovery.

Amadeus sembra intenzionato a lasciare la Rai accettando l'offerta del Nove

Il contratto tra Amadeus e la Rai scade nei prossimi mesi e il rinnovo, che fino a qualche tempo fa appariva scontato, ora è lontanissimo, secondo le indiscrezioni riportate da TvBlog. Amedeo Umberto Rita Sebastiani, come è registrato all'anagrafe il noto conduttore, nella giornata di ieri sarebbe salito ai piani alti di Viale Mazzini per comunicare, in maniera ufficiosa, la sua decisione di accettare l'offerta del gruppo Discovery.

Amadeus con Sabrina Ferilli a Sanremo 2024

Repubblica, alcuni giorni fa, aveva scritto che la rete in cui è approdato anche Fabio Fazio, al mattatore di Affari Tuoi affiderebbe una serie di programmi da condurre durante la settimana, sia nell'access prime time che in prima serata.

Sanremo 2024, terza serata al via con la polemica di Amadeus: "Si è parlato troppo di John Travolta"

Inoltre, il gruppo vorrebbe portare su Nove anche un Mini-Sanremo, acquistando i diritti di X-Factor, rilanciando un format ormai arrivato alla cosiddetta canna del gas. L'indiscrezione era stata rafforzata da Dagospia, sul portale si è letto che Discovery vorrebbe fare del talent show "un progetto musicale in grande stile a guida Amadeus".

Resta il dubbio sul futuro dei programmi condotti da Amadeus, TVBlog assicura che "Affari Tuoi è praticamente blindato dalla Rai", mentre "Il destino di Soliti ignoti pare più incerto". Tra i papabili a sostituire il conduttore nato a Ravenna girano i nomi di Stefano De Martino, volto di Rai 2, e di Fedez, intervistato ieri a Belve, avvicinato qualche mese fa anche alla conduzione di Chi vuol essere milionario? su La7, progetto che poi non è andato in porto."