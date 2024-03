Amadeus verso Nove? Offerta del gruppo Discovery per strapparlo alla Rai: i dettagli

Amadeus è attualmente il personaggio televisivo più ambito. Il contratto del conduttore delle ultime cinque edizione di Sanremo scade il 30 marzo e, al momento, non è stato ancora rinnovato nonostante il desiderio di Viale Mazzini di proseguire la collaborazione con Amadeus a ogni costo. Nel frattempo, il conduttore di Affari Tuoi ha ricevuto un'offerta eccezionale dal gruppo Discovery, che, dopo Fabio Fazio, desidera strappare alla Rai il suo volto di punta.

Le notizie riguardanti la mega offerta di Discovery ad Amadeus sono state anticipate da Repubblica e rilanciate da Dagospia, che ha fornito dettagli interessanti sulla trattativa in corso con la holding statunitense.

Offerta di Discovery ad Amadeus

Quest'ultima avrebbe proposto non solo una considerevole somma di denaro, ma anche una serie di programmi. Tra questi, si menziona la conduzione di un game show preserale simile a "Eredità", ancora in fase di ideazione, e alcuni eventi in prima serata. Ma la proposta più allettante potrebbe essere la creazione di una sorta di mini-Sanremo.

Questo nuovo programma sarebbe il risultato della trasformazione di X-Factor, dato che il contratto del talent show con Sky scade tra un anno e il gruppo Discovery vorrebbe acquisirne i diritti per tentare di rilanciarlo, coinvolgendo Amadeus. Resta comunque valida l'offerta del gruppo Mediaset per il conduttore.

"Il vero progetto che potrebbe ingolosire Ama è l'ipotesi di creare una mini-Sanremo. Come? Tra un anno scade il contratto di Sky con X-Factor. Gli americani di Discovery vorrebbero rilevare i diritti sul format, ormai logoro nella versione attuale, e rilanciare con un progetto musicale in grande stile a guida Amadeus", scrive Dagospia.

La proposta della Rai

La Rai, determinata a non perdere il suo conduttore, ha presentato una controfferta, come riportato da La Stampa: "Al re di Sanremo è stata offerta la guida di una struttura creativa per sviluppare nuovo intrattenimento, digitale e radiofonico, a disposizione dei canali generalisti. Una proposta di prestigio, se non economica".

Al momento, Amadeus rimane in attesa mentre l'offerta della Discovery scade il 30 marzo. Il conduttore desidera capire la situazione ai vertici Rai e teme che le nuove nomine possano privarlo dei punti di riferimento con cui ha lavorato all'interno dell'azienda in questi anni.

Carlo Conti verso Sanremo 2025

Nel frattempo, sempre su Dagospia, si fa cenno al fatto che il nome più probabile per la conduzione di Sanremo 2025 è Carlo Conti "Che ha il vantaggio di coprire sia il ruolo di conduttore che quello di direttore artistico".