Amadeus arriva sul Nove: quando iniziano i programmi dell'ex conduttore di Sanremo

Scaduto ieri il contratto con la RAI, Amadeus può finalmente annunciare quello che tutti aspettavano: quando inizia a lavorare ufficialmente come nuovo conduttore di Nove? La risposta è arrivata attravero un video diffuso su Instagram dallo stesso ex direttore artistico di Sanremo. I nuovi programmi saranno due, La Corrida e Chissà chi è, ma a settembre tornerà anche la serata dedicata alla musica sponsorizzata da Suzuki.

Suzuki Music Party: quando va in onda

Forse non sbagliava chi immaginava che la serata-evento musicale che Amadeus avrebbe portato sul Nove, l'ex Arena Suzuki della Rai, per intenderci, sarebbe stata una mini-Sanremo. Suzuki Music Party, infatti, sarà una vetrina sulla musica italiana dei prossimi mesi, perchè 15 artisti saliranno sul palco per presentare altrettanti inediti. L'appuntamento è per domenica 22 settembre, naturalmente in prima serata sul Nove.

Per l'occasione Amadeus non sarà da solo: co-conduttrice d'eccezione sarà Ilenia Pastorelli. Nel video su Instagram il conduttore ha anche svelato i primi due artisti attesi durante la serata: "Anna e Tananai sono i primi due nomi, verranno a presentare in anteprima televisiva i successi dell'autunno. Io nel giro di una settimana vi darò l'elenco completo di tutti e quindici i cantanti. Non è una gara, non c'è una classifica, è una grande festa della musica".

La data di inizio di Chissà chi è

Era un caposaldo della Rai, dal prossimo 22 settembre non lo sarà più: I soliti ignoti cambia nome ma non anima e diventa Chissà chi è, stesso format di un tempo, stesso conduttore, solo diverso canale. "Dovete indovinare i mestieri di otto identità, attraverso anche una serie di indizi, poi naturalmente capire chi di loro è parente del "parente misterioso". È il gioco che tutti voi conoscete, cambia solo il titolo e diventa Chissà chi è. Perché io dirò 'Chissà chi è l'idraulico', 'chissà chi è il medico, l'avvocato o il prestigiatore' e noi ci divertiremo a scoprire il mestiere di queste otto identità" ha spiegato Amadeus.

Chissà chi è sarà il programma con cui Nove si prepara a lanciare la sfida a tutte le altre reti nella fascia preserale, e andrà in onda dal lunedì al sabato.

Quando torna La Corrida?

Nel suo intervento social, Amadeus ha anche confermato il grande ritorno de La Corrida - che fin qui non aveva ancora trovato un annuncio ufficiale. La nuova edizione dello storico show non ha ancora una data di debutti precisa, quel che è certo è che inizierà a fine ottore, sempre sul Nove, e sarà trasmessa in prima serata.