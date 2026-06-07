Amadeus porta chiusa alla Rai: "No, non torna. Abbiamo altri talenti”

Il rapporto tra Amadeus e la Rai sembra ormai definitivamente chiuso. A confermarlo sono le parole dell l'Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, che alla Festa dell'Innovazione 2026 esclude un suo possibile ritorno e rilancia invece su una nuova fase fatta di volti e talenti emergenti.

Nell'aprile 2024 Amadeus ha annunciato il suo passaggio al gruppo Warner Bros. Discovery, seguendo una strada già intrapresa da Fabio Fazio. A differenza di quanto accaduto all'anchorman ligure, però, il pubblico non sembra aver seguito con lo stesso entusiasmo il conduttore ravennate nella nuova avventura televisiva.

Dopo gli ascolti deludenti registrati da alcuni dei suoi programmi, si rincorrono le indiscrezioni su una possibile risoluzione anticipata del contratto con il gruppo statunitense. Tuttavia, un eventuale addio non significherebbe automaticamente un ritorno in Rai.

La Corrida di Amadeus

A sponsorizzare pubblicamente il rientro del conduttore nel servizio pubblico sarebbe stato il suo storico amico Rosario Fiorello, che nei giorni scorsi lo ha ospitato in una delle ultime puntate stagionali de La Pennicanza. Nonostante il sostegno dello showman siciliano, considerato una delle voci più influenti all'interno dell'azienda, al momento le porte della Rai sembrano restare chiuse.

La Rai chiude le porte ad Amadeus: le parole definitive dell'AD Giampaolo Rossi

A spegnere definitivamente le speranze dei nostalgici ci ha pensato direttamente l'Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi. Durante il suo intervento alla Festa dell'Innovazione 2026, Rossi è stato categorico sul possibile ritorno del conduttore: "Amadeus non torna. È una persona a cui io sono molto legato e che stimo, ma ha fatto una scelta molto chiara e netta ormai due anni fa di andarsene per approdare ad altri lidi."

L'AD ha poi sottolineato come l'azienda abbia ampiamente superato l'addio di Amadeus, blindando il proprio palinsesto con nuovi successi e scommesse vincenti: "Noi abbiamo altri talenti straordinari. Abbiamo coperto il Festival di Sanremo con uno dei più grandi professionisti della televisione italiana che è Carlo Conti, portando Sanremo ai più grandi record storici. Su Affari Tuoi abbiamo investito nella figura di Stefano De Martino, una delle grandi rivelazioni della televisione futura. De Martino non è un semplice conduttore, è uno showman, e lo showman spesso è lui stesso il format. Abbiamo ampio spazio di manovra".

Amadeus ad Amici

Tra Rai e Mediaset: il futuro di Amadeus resta aperto

Con la Rai ufficialmente fuori dai giochi, si fa sempre più concreta l'ipotesi di un clamoroso sbarco a Cologno Monzese. Mediaset, infatti, potrebbe rappresentare la sponda perfetta per il rilancio di Amadeus. Nonostante i recenti passi falsi sul Nove, il conduttore ha ancora un fortissimo appeal commerciale e una grandissima esperienza, elementi che nel gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi potrebbero fare la differenza.

Resta però un grande interrogativo di natura strategica: perché la Rai dovrebbe ostinarsi a non riprendere Amadeus, rischiando così di regalarlo e favorire direttamente il concorrente Mediaset?

La questione, però, potrebbe non essere soltanto aziendale. Dietro la scelta della Rai di non riaprire le porte ad Amadeus potrebbero esserci valutazioni più ampie, che vanno oltre l'orgoglio interno e che qualcuno legge anche in chiave politica. Per il momento, l'unica certezza è che il futuro televisivo del conduttore resta tutto da scrivere.