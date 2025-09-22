Amadeus dopo Amici torna a Mediaset: ecco dove lo vedremo nella nuova stagione

Il conduttore, giudice di Amici nella scorsa stagione del talent show, torna a Mediaset: ecco quale sarà il suo ruolo e quando lo vedremo.

Mediaset è già al lavoro sulla seconda stagione di This Is Me, lo show condotto da Silvia Toffanin che, nella sua prima edizione, aveva messo al centro i protagonisti storici di Amici. L'attenzione della nuova programmazione si sposterà su figure iconiche della televisione, della musica e dello sport italiano. Nella puntata dedicata a Lorella Cuccarini ci sarà Amadeus, ecco cosa sappiamo.

This Is Me 2: Amadeus protagonista della puntata dedicata a Cuccarini

Stando a quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo su Dagospia, tra i grandi ospiti della nuova edizione ci sarà anche Amadeus. Il conduttore, attualmente volto di Discovery e protagonista del nuovo programma The Cage - Prendi e Scappa su Nove, approderà per una sera a Mediaset. Sarà infatti ospite di Silvia Toffanin nella puntata dedicata a Lorella Cuccarini.

"Amadeus ritorna in Mediaset! Niente paura per Discovery: il conduttore resta in forze al Nove. Il mattatore de La Corrida sarà tra gli ospiti di "This is me", il fortunato show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 - ha scritto Alberto Dandolo - Ama sarà tra gli artisti che parteciperanno alla puntata dedicata a Lorella Cuccarini che celebrerà i suoi 40 anni di carriera. Silvia Toffanin ospiterà dunque in suo suo programma il noto conduttore che lo scorso anno è stato l'unico tra i giudici del serale di Amici a non essere apparso a Verissimo (come mai?)".

Lorella Cuccarini ad Amici

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, le tre nuove puntate saranno registrate entro ottobre a Roma e promettono di regalare grandi emozioni. La prima serata sarà interamente dedicata a Lorella Cuccarini: dai suoi esordi con Pippo Baudo ai successi televisivi e teatrali, fino all'attuale ruolo ad Amici, un viaggio nei 40 anni di carriera della showgirl.

Gli ospiti delle altre due puntate: Ornella Vanoni e Alessandro Del Piero

La seconda puntata renderà omaggio a una delle cantanti più importanti della musica italiana, una voce intramontabile capace di conquistare generazioni diverse grazie al suo carisma e alle collaborazioni con artisti contemporanei. Ornella Vanoni, infatti, ha cantato con Sangiorgi, Gabbani, Colapesce & Dimartino e Mahmood.

Infine, il terzo appuntamento vedrà protagonista Alessandro Del Piero, storico capitano della Juventus e della Nazionale. La serata ripercorrerà i momenti più emozionanti della sua carriera, dagli esordi ai trionfi in bianconero e in azzurro.