Amadeus: "A Sanremo non ci saranno nuovi ospiti. Abbiamo finito i soldi" (VIDEO)

Amadeus e Gianni Morandi sono stati ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo che fa nella puntata del 5 febbraio, quella che precede la settimana di Sanremo 2023. Ecco alcune anticipazioni che il direttore artistico della kermesse canora ha regalato a Fabio Fazio e al pubblico di Rai 3.

Amadeus ha parlato delle eventuali polemiche che ci saranno in questi giorni, sottolineando che con tante ore di diretta tutto può veramente succedere: "Facciamo ore di diretta tutte le sere per sei giorni", quindi in realtà può succedere davvero di tutto, e noi siamo preparati. Le polemiche poi, fanno parte della storia del festival".

A proposito del presunto ospite internazionale dell'ultima serata Amadeus ha chiarito "Non ci sarà Ariana Grande, io ho detto che ci sarebbe stata una grande cantante e la grande cantante è Ornella Vanoni. È Fiorello che ha detto italoamericana, non io". Amadeus ha aggiunto: "Non ci saranno altri ospiti, abbiamo finito i soldi".

Ornella Vanoni non condividerà il palco con Gino Paoli, come qualcuno si auspicava, compresa la madre del conduttore: "Gino Paoli ha il suo momento e Ornella Vanoni ha il suo momento", ha precisato Amadeus.

Sul collegamento con il presidente ucraino Zelensky, contestato da alcuni partiti, per oggi si aspetta una risposta della diplomazia "Domani avremo una risposta da Zelensky, siamo in contatto con l'ambasciatore e capiremo domani esattamente cosa accadrà", ha detto il conduttore artistico del Festival.

Con Amadeus c'era anche il co-conduttore Gianni Morandi, i due stavanoio guardando il derby tra Milan e Inter. Il cantante, che festeggia i 65 anni di carriera ha proposito della competizione che partirà il 7 febbraio ha raccontato: "La gara a Sanremo è l'esperienza più bella. L'anno scorso per esempio è stato bellissimo, soprattutto quando è venuto a trovarmi Lorenzo Jovanotti, ho fatto anche il tour con lui, è stato fantastico"

La puntata è disponibile su Raiplay.