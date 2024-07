Altar: January Jones e Kyle Maclachlan protagonisti del nuovo horror di A24

A24 ha rivelato il suo ultimo film horror, Altar, del regista russo Egor Abramenko. Il film vede nel cast la star di Man Men January Jones e la star de I segreti di Twin Peaks Kyle Maclachlan.

Altar è stato scritto da Will Soodik di Westworld e basato su un racconto di Philip Fricassi. La trama del film è ancora in gran parte sconosciuta. Si sa però che si tratta di un film horror che racconta di un ragazzo costretto a crescere più velocemente di quanto avesse mai immaginato durante una fatidica estate.

Kyle Maclachlan ha recentemente recitato nella serie televisiva Prime Video Fallout, adattamento di un popolare franchise di videogame post-apocalittici, e reciterà nel legal drama Miranda's Victim, al fianco di Abigail Breslin e Ryan Phillippe. January Jones è comparsa recentemente in God Is a Bullet dopo una lunga pausa dal grande schermo.

Chi altro fa parte del cast di Altar?

Oltre a Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Fallout) e January Jones (Mad Men), nel cast ci sono David Krumholtz (Oppenheimer), Lily Collias (Good One) e il nuovo arrivato Hudson Behling.

Egor Abramenko è un pluripremiato regista di spot pubblicitari e video musicali di alcuni dei più grandi nomi. Tra questi, Google, Visa, BMW e Budweiser. Abramenko ha debuttato nel lungometraggio con il gioiello horror fantascientifico Sputnik del 2020. Il film è stato adattato dal suo cortometraggio del 2017 The Passenger. Matt Reeves era in lizza per produrre un remake in lingua inglese già nel 202.

Sputnik è ambientato all'apice della Guerra Fredda. Un'astronave sovietica si schianta dopo una missione andata male, lasciando il comandante come unico sopravvissuto. Dopo l'intervento di un rinomato psicologo russo per valutare lo stato mentale del comandante, diventa chiaro che qualcosa di pericoloso potrebbe essere tornato sulla Terra con lui...

Al momento non ci sono dettagli sulla produzione o sulla data di uscita di Altar.