Twin Peaks, Kyle MacLachlan: "Sarei sempre disposto a tornare, mai dire mai"

Twin Peaks è tornato alcuni anni fa sugli schermi televisivi regalando ai fan un nuovo capitolo della storia ideata da Mark Lynch e David Frost e Kyle MacLachlan ha ora parlato del futuro della serie cult.

L'attore è ritornato a parlare della possibilità di un ritorno sul set in occasione di un'intervista rilasciata a Collider in cui parla della sua carriera e del film Tesla di cui è protagonista.

Kyle MacLachlan ha risposto al giornalista che gli ha chiesto se la storia si fosse definitivamente conclusa: "Non lo so. David Lynch è una persona talmente interessante ed enigmatica". La star della serie I segreti di Twin Peaks ha però aggiunto: "Mai dire mai. Non penso che probabilmente accadrà, ma conoscendo David semplicemente non lo so".

L'attore ha inoltre ribadito: "Se dovesse ritornare sarebbe davvero così divertente. Mi piacerebbe ritornare sul set e riprendere quel ruolo, in ogni situazione. Ogni modo con cui David Lynch potrebbe creare la continuazione sarebbe davvero eccitante per me".

I fan non devono però gioire fin da ora, considerando le parole di Kyle MacLachlan: "A questo punto, semplicemente non lo so".