Alone stasera su Rai 4: trama curiosità e cast del thriller del ciclo Summer Thrills

Stasera 19 luglio 2023 su Rai 4 alle 21:20 va in onda Alone, la pellicola fa parte del ciclo Summer Thrills che porta in prima serata sul piccolo schermo thriller e film action ad altissima tensione. Alone è diretto dal figlio d'arte John Hyams. Mattias Olsson ha firmato la sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Nima Fakhrara. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Alone: una scena

Alone: Trama

Jessica, una giovane vedova, ha deciso di trasferirsi in un'altra città per rifarsi una vita. Ma non può immaginare il pericolo che sta correndo. Un uomo misterioso, infatti, ha iniziato a seguirla lungo l'autostrada: la approccia in un rifornimento, nel motel dove si era fermata, all'interno di un'area di sosta. Infine, il losco individuo fa andare fuori strada Jessica, dopo aver tagliato i pneumatici del suo rimorchio. Costringendola ad ingoiare delle sostanze riesce a drogarla, per poi rinchiuderla all'interno di un seminterrato.

Al suo risveglio, Jessica lo implora di lasciarla andare, ma il maniaco prosegue nelle minacce, mostrandole una grossa rivelazione che riguarda la scomparsa del marito. Il giorno dopo, trovandosi sola, Jessica non riesce ancora a fuggire ma risale di un piano nascondendosi dentro un armadio, prima che il criminale faccia ritorno. Poco dopo, lo sente parlare al telefono con sua moglie e i suoi figli, ai quali riferisce delle bugie su quanto sta realmente accadendo. Così, Jessica comprende che la situazione potrebbe precipitare da un momento all'altro e decide di rompere gli indugi e di scappare. Ma aver ritrovato la luce non le garantirà affatto la libertà

Alone: un'immagine del film

Alone: Curiosità

Alone è uscito negli Stati Uniti il 18 settembre 2020 nelle sale e in video on demand, dove è stato il film più noleggiato su Google Play.

L'attrice Jules Willcox si è rotta il piede durante le riprese di una delle prime scene d'azione del film. Ha deciso di completare le riprese con un tutore al piede e con l'aiuto della sua controfigura Michelle Damis. Alcune scene sono state ultimate alcuni mesi dopo, quando Jules si era completamente rimessa.

Alone: un'immagine

Alone: Personaggi e interpreti

Alone: una sequenza

Alone: Recensione e Trailer

La nostra recensione di Alone

Alone è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 25% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 70 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.2 su 10