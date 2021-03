Ally McBeal: il revival è in fase di sviluppo, Calista Flockhart potrebbe tornare sul set

Ally McBeal, secondo le fonti del sito TVLine, sarebbe al centro di un progetto revival che potrebbe riportare sugli schermi l'avvocato interpretato da Calista Flockhart.

Il potenziale show è ancora nelle prime fasi di sviluppo e non avrebbe ancora ottenuto il via libera da parte di un'emittente o piattaforma di streaming, anche se Hulu sembra sia la destinazione più probabile per le eventuali puntate.

Il creatore di Ally McBeal, David E. Kelley, sembra sia coinvolto solo come produttore esecutivo del revival. Nel 2018 lo sceneggiatore aveva ammesso di essere aperto all'idea di un possibile ritorno dello show cult, sottolineando però che il compito di occuparsi di un nuovo capitolo della storia di Ally dovrebbe essere affidato a una donna.

La serie con star Calista Flockhart è arrivata sugli schermi americani di Fox nel 1997, ottenendo un successo di critica e di pubblico, conquistando anche numerosi premi, e trasformando l'attrice in una star internazionale.

Tra gli interpreti delle puntate c'erano inoltre Courtney Thorne-Smith, Greg Germann, Lisa Nicole Carson, Jane Krakowski, Peter MacNicol, Gil Bellows, Portia de Rossi e Lucy Liu. Robert Downey Jr. era entrato a far parte del cast nel corso della quarta stagione, interpretando un legale che iniziava una relazione con Ally, prima di andarsene per vivere più vicino al figlio.