Calista Flockhart sarà ancora Ally McBeal? La risposta dell'attrice

Si torna a parlare dell'eventuale reboot di Ally McBeal, surreale serie incentrata sulle vicende sentimentali di un'eccentrica avvocatessa e dei suoi colleghi. La protagonista Calista Flockhart ha affrontato l'argomento in un'intervista a ET in cui ha dichiarato: "Sento parlare di un reboot, ma non ne so molto. Però se l'ipotesi si concretizzasse, sarei sempre disponibile."

Calista Flockhart ha parlato di Ally McBeal sul red carpet della première newyorkese di Feud: Capote vs. The Swans, che vede l'attrice in un ruolo chiave. Flockhart e altri membri del cast di Ally McBeal sono reduci dalla divertente reunion sul palco dei 75esimo Primetime Emmy dove hanno ricreato uno dei momenti musicali più memorabili dello show.

Che fine ha fatto il sequel di Ally McBeal?

La risposta di Calista Flockhart arriva più di un anno dopo l'annuncio di una serie sequel di Ally McBeal per la ABC della scrittrice Karin Gist. Era stato anticipato che il nuovo progetto sarebbe stato incentrato su una giovane donna nera che si unisce allo studio legale della serie originale. Questo nuovo personaggio, appena uscito dalla facoltà di giurisprudenza, sarebbe la figlia di Renée Raddick (Lisa Nicole Carson), la migliore amica e coinquilina di Ally.

Era stato anticipato che il creatore della serie originale David E. Kelley non sarebbe stato coinvolto nel sequel, mentre Calista Flockhart si sarebbe limitata a una presenza come produttrice esecutiva, ma del progetto non si è saputo più niente.